Junior Eurovision 2024, si completa la lineup: l’ordine di uscita. Italia prima, San Marino tredicesimo

Con l’annuncio di Emma Dempsey Cox e del suo brano “Le cheile”, si completa ufficialmente la lineup dei piccoli partecipanti allo Junior Eurovision 2024, in programma il 16 Novembre alla Caja Magica di Madrid dopo che la Spagna, seconda classificata lo scorso anno, ha accettato di organizzare al posto della Francia, campione in carica per la seconda volta in quattro anni. Manca ancora una canzone, quella dell’Armenia, che non è ancora stata annunciata ma che è già nelle mani di EBU e RTVE che infatti hanno diramato l’ordine di uscita.

Dopo il sorteggio delle posizioni numero 1 e 17, toccate rispettivamente all’Italia con Simone Grande e la sua “PIgiama Party” ed a Malta con “Stilla Ckejna” di Ramires Sciberras e della Spagna che con Chloe de La Rosa canterà per decima, le altre sono state determinate sulla base di criteri artistico-musicali. Tredicesime le sammarinesi Idols SM con “Come noi”, firmata dai Miodio.

Junior Eurovision 2024 – Cantanti e canzoni: l’ordine di uscita

Italia- Simone Grande – Pigiama Party Estonia -Annabelle Ats -Tänavad Albania – Nikol Çabeli – Vallëzoj Armenia- Leo Cipro – Maria Pissarides – Crystal Waters Francia – Titouan- Comme ci, comme ça Macedonia del Nord- Ana Vanchevska e Aleksej Ivanovski- Marathon” Polonia- Dominik Arim- All Georgia- Andria Putkaradze –To my mom Spagna- Chloe DelaRosa- Como La Lola Germania – Bjarne – Save the best of us Paesi Bassi- Stay Tuned – Music San Marino- Idols SM- Come noi Ucraina – Artem Kotenko -Dim Portogallo- Victoria Nicole -Esperança Irlanda- Enya Cox Dempsey – Le chéile Malta- Ramires Sciberras-Stilla ċkejkna

Fra le novità di questa edizione la prima canzone della storia interamente in lingua maltese, portata in concorso da Ramires Sciberras e il ritorno di due canzoni in italiano, vista la presenza di San Marino dopo 10 anni.

