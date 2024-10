Alla scoperta di Paula Koops: in rampa di lancio il nuovo talento del pop spagnolo

Galeotti i social, dalle parti di Madrid sta nascendo un nuovo interessante nome del pop spagnolo. si chiama Paula Koops (si pronuncia Kups, come lei stessa scrive nella sua bio di Instagram). Non ha ancora inciso un album completo ma sta sfornando una serie di singoli interessanti e freschi – anche se con un po’ troppo autotune… – dei quali l’ultimo è “Chicas Malas”.

Formatasi negli Usa, ha poi iniziato a lavorare come contabile, iniziando nel frattempo a pubblicare in rete le sue cose.Il progetto di Paula Koops è nato nel luglio 2020 con il suo primo belissimo singolo “Magia en Caos”. Da allora Paula Koops ha visto crescere gli ascolti fino ad arrivare ad averne una media di 600.000 mensili sulle piattafome. In breve è arrivata anche la radio, che in Spagna è sempre pronta quando si tratta di promuovere nuovi talenti: ecco quindi l’alta rotazione di Cadena 100, Los 40 e Brand.

Con Hannah Montana come punto di riferimento, prima dell’estate del 2023, è arrivato il contratto con l’etichetta Universal che le ha permesso di lasciare il lavoro di ufficio e dedicarsi solo alla musica. Nel frattempo è cambiato anche il sound, meno pop classico e più elettronico, come per esempio in “ah ah”. Proprio parlando dell’alta rotazione di Los 40, si segnala anche il singolo “Me he colgado di mi ex” cantato insieme a Ruslana (che non è la cantante ucraina vincitrice di Eurovision 2004, bensì Ruslana Panishyna, ispano-ucraina partecipante ad Operacion Triunfo 2023).

Il suo primo album, dal titolo “Motel” è in uscita a breve. Nel frattempo, meritano un ascolto anche “Suficientemente guapa” e “Superestrella“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...