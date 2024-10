“Ceux qu’on était”, Pierre Garnier riporta indietro le lancette del pop francese

A 22 anni Pierre Garnier è il nuovo fenomeno del pop francese. Fresco trionfatore dell’ultima edizione di Star Academy, il cantautore di Caen è schizzato immediatamente in testa alla classifica con il primo singolo “Ceux qu’on était”, una ballada vecchio stile, molto francese ma anche molto europea, di quelle che non si sentono più molto nelle radio europee e meno che mai in quelle francesi.

Quasi due mesi in testa alla classifica gli sono valsi il disco di diamante (500.000 copie) in Francia e disco d’oro in Belgio oltre ovviamente alla nomination per il Best French Act agli MTV Europe Music Awards, dove però non sarà facile contro i big dell’hip hop e dell’urban padroni da tempo del premio. Il brano ha fatto da traino al suo primo lavoro “Chaque seconde”, anche questo primo in classifica e disco di platino. Un lavoro fra l’altro che porta le firme nei brani oltrechè di Garnier, anche di una sequela di giovani autori emergenti e anche dello svizzero Quentin Mosimann, vecchia conoscenza di queste pagine. Merita un ascolto anche “Nous on sait”, disco d’oro.

