Coldplay e Linkin Park insidiano Lady Gaga & Bruno Mars e si riprendono la vetta delle charts europee

SINGOLI: Dod Tahiri- Vellezerit Shani

ALBUM: Bingo-Meta





SINGOLI: Kak zhje- Macan & Kiliana

ALBUM:Moon Music- Coldplay



SINGOLI: The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM: Udo 90- Udo Jurgens



SINGOLI: Jesjenin- Navai & Mona

ALBUM:Hit me harda and soft- Billie Eilish



SINGOLI Fiandre: Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

SINGOLI Vallonia:Sois pas timide- Gims

RADIO Germanofona: Feelslikeimfallinginlove- Coldplay

ALBUM Fiandre:Moon Music-Coldplay

ALBUM Vallonia: Moon Music-Coldplay



SINGOLI:Espresso- Sabrina Carpenter

ALBUM:Muse-Jimin



SINGOLI:I adore you- HUGEL x Topic x Arash feat. Daecolm

ALBUM:Lifestyle- Yeat



ALBUM: V gastru nejsou lidi – Nik Tendo



SINGOLI:Birds of a feather- Billie Eilish

ALBUM: The Secret of Us (Deluxe)- Gracie Adams



SINGOLI nazionali Goide prolaze- Igor Delac

SINGOLI internazionali: Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM nazionali: Ravno do dna- Azra

SINGOLI:Taenker ik pa andre -Suspekt ft Uro

ALBUM:Skyll- Lamin



ALBUM: Lifestyle-Yeat



SINGOLI:Taikuri – Turisti

ALBUM: Roadman- Turisti



SINGOLI:Pour elle -SDM

ALBUM:À la vie, à la mort- SDM



SINGOLI:V Ekstaze -Misha Xramovi



SINGOLI: I love you I’m sorry- Gracie Abrams

ALBUM:Brat- Charli XCX



SINGOLI nazionali: Silly Boy – Ivan Greko, Trannos, BeTaf Beats

SINGOLI internazionali: I adore you – Hugel, Topic, Arash ft Daecolm

ALBUM: Ultimate Creedence Clearwater Revival -Creedence Clearwater Revival



SINGOLI:Taste – Sabrina Carpenter

ALBUM: Vögguvísur– Hafidis Huld





SINGOLI nazionali: Ben adam-Odeya

SINGOLI Internazionali:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: 2024 munurh live- Omer Adam



SINGOLI: Per due come noi- Angelina Mango, Olly & JVLI

ALBUM: Containers- Night Skinny



ALBUM: Lifestyle-Yeat



SINGOLI: 1000 Vėtrų- Jessika Shy

ALBUM: Sutemos- Jessika Shy



ALBUM: À la vie – à la mort – SDM



SINGOLI:Bad dreams- Teddy Swims

ALBUM: Lifestyle- Yeat



SINGOLI nazionali:Hero- Aidan

SINGOLI internazionali:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM:The Secret of Us (Deluxe)- Gracie Adams



SINGOLI: Mwaki- Zerb ft Sofiya Niazu

ALBUM: Sport- Satoshi



ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI: Vaag -J-Fiz x Ksix feat. Veertien

ALBUM: Moon music- Coldplay



SINGOLI: Róż -Jonatan, Bletka, Gibbs

ALBUM: A nie mówiłem? -Kaz Balagane



SINGOLI:Si antes te hubiera conocido-Karol G

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI nazionali: Dudadu- Irina Rimes

SINGOLI internazionali: I adore you – Hugel, Topic, Arash ft Daecolm

ALBUM: Lifestyle- Yeat



SINGOLI:Wave-Fastboy & Raf

ALBUM: Iznutri -Toxi$



RADIO:Per due come noi- Angelina Mango, Olly & JVLI



SINGOLI nazionali: HI HI – HA HA – Nucci – feat. Biba & Devito

SINGOLI internazionali: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:Lifestyle- Yeat



SINGOLI: Neni Stress- Pil C & Luca Brassi10x ft Separ

ALBUM:V gastru nejsou lidi – Nik Tendo



SINGOLI nazionali: Izi – Leonart

SINGOLI internazionali: Dancing in the flames – the Weeknd

ALBUM: The Secret of Us (Deluxe)- Gracie Adams



SINGOLI: Si antes te hubiera conocido-Karol G

SINGOLI:LCecilia Lind- Yasin

ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj – Humlan Djodjj



SINGOLI:Önümüz Yaz – Singe

ALBUM: Manifesto- Ati 242

SINGOLI:Bjez tjebje- Maksim Borodyn & Zlata Ognevich

ALBUM: Lifestyle- Yeat



SINGOLI Pannonia- DESH x Young Fly x Azahriah

ALBUM: Metropolis-Akos