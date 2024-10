“Dangerous” è la title track del nuovo album di Senhit: si rafforza la collaborazione con Luca Tommassini

A pochi mesi da “Colombia“, la sua hit per l’estate, Senhit esce con un nuovo singolo a tutta dance dal titolo “Dangerous”.

Lacantante bolognese di origine etiope che ha rappresentato per tre volte la repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest, centrando nel 2021 la finale con “Adrenalina” insieme a Flo Rida conferma quindi la predilezione per sonorità internazionali e la dancefloor, che poi è quella che in generale si addice meglio alle sue caratteristiche vocali. Il video è ancora una volta diretto da Luca Tommassini, che l’aveva già diretta nella sua partecipazione eurovisiva del 2021 (e anche in quella cancellata dal Covid del 2020), con il quale quindi continua la collaborazione.

Il singolo fra l’altro dà il titolo al suo nuovo album, a 7 anni dall’ultimo EP e ben 15 dall’ultimo lavoro completo che risale a ben prima del suo esordio all’Eurovision (2011 con “Stand by”). La casa di produzione è però ancora la stessa, ovvero la Panini. Il lavoro dontiene 11 tracce tra cui le collaborazioni con grandi artisti internazionali come Flo Rida (il brano eurovisivo), Steve Aoki, Tory Lanez, Benny Benassi e Stefy de Cicco, e altri due inediti “2 Good” e “Nectar”

Mi piace: Mi piace Caricamento...