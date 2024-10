Junior Eurovision 2024, si completa la lineup: ascolta i 17 brani in concorso

Con la pubblicazione dell’ultimo brano, quello dell’Armenia, si completa ufficialmente la lineup dello Junior Eurovision Song Contest 2024, in programma alle ore 18 di sabato 16 Novembre alal Caja Magica di Madrid, in Spagna, dopo la rinuncia ad ospitare per la terza volta in quattro anni della Francia, vincitrice lo scorso anno a Nizza con “Cœur” di Zoè Clauzure. Spazio dunque alla Spagna, seconda classificata con “Loviù” di Sandra Valero.

Come è noto, toccherà all’Italia aprire lo show: il sorteggio – che allo Junior Eurovision riguarda primo, ultimo e paese organizzatore – non è stato molto fortunato per Simone Grande e la sua “Pigiama Party”, visto che la finestra di votazione dello show si riaprirà solo alla fine delle 16 esibizioni. Non fortunatissimo nemmeno San Marino, inserito dalla produzione fra due pezzi destinati a fare bene, quelli di Paesi Bassi ed Ucraina: per le Idols Sm e la loro “Come noi”, che segnano il ritorno del Titano dopo 10 anni, la strada non sarà facile. Ma del resto San Marino all’Eurovision è abitiuato alle salite…

Junior Eurovision 2024 – Cantanti e canzoni: l’ordine di uscita

Italia- Simone Grande – Pigiama Party Estonia -Annabelle Ats -Tänavad Albania – Nikol Çabeli – Vallëzoj Armenia- Leo- Cosmic Friends Cipro – Maria Pissarides – Crystal Waters Francia – Titouan- Comme ci, comme ça Macedonia del Nord- Ana Vanchevska e Aleksej Ivanovski- Marathon Polonia- Dominik Arim- All Toghether Georgia- Andria Putkaradze –To my mom Spagna- Chloe DelaRosa- Como La Lola Germania – Bjarne – Save the best of us Paesi Bassi- Stay Tuned – Music San Marino- Idols SM- Come noi Ucraina – Artem Kotenko -Hear me now Portogallo- Victoria Nicole -Esperança Irlanda- Enya Cox Dempsey – Le chéile Malta- Ramires Sciberras-Stilla ċkejkna

Fra le novità di questa edizione la prima canzone della storia interamente in lingua maltese, portata in concorso da Ramires Sciberras. Diversi i big che si sono cimentati con la scrittura dei brani:Alex Uhlmann dei Planet Funk e Paolo Meneguzzi per l’Italia; i MiOdio (Eurovision 2008) per San Marino; Barbara Tinoco per il Portogallo; Sven Lohmus per l’Estonia e due ex partecipanti allo Junior Eurovision: Maléna (vincitrice 2021) per l’Armenia e Sophia Patsalides (2014) per Cipro.

Euromusica sarà presente a Madrid con il fondatore di questo sito Emanuele Lombardini e con Donato Cafarelli, entrambi anche del team di Eurofestival News.

Mi piace: Mi piace Caricamento...