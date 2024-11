“Neon Nights”, in rotazione il nuovo singolo di Neja

Salutiamo con piacere il ritorno di una delle artiste che hanno fatto grandi la dance italiana, quella che – secondo i quattro giudici di X Factor – “ha un repertorio molto limitato”. Neja, al secolo Agnese Cacciola esce con “Neon Nights”, il singolo che segna il suo debutto con l’etichetta Bang Records.

Sonorità anni 90 e la perfezione vocale dell’artista torinese, ancora una delle migliori sulla scena internazionale, sicuramente in quella italiana. Alcuni anni fa protagonista The Voice, Neja non ha sicuramente bisogno di presentazioni: oltre 4 milioni venduti fra la fine degli anni 90 e gli inizi degli anni 2000, con un picco col brano che sentite qui sotto, “Restless”, vero e proprio tormentone del 1998, Neja è ancora sulle scene con enorme successo fra la scena dance e quella house con importanti collaborazioni internazionali.

Il singolo, che arriva dopo il mega tour estivo che la vista esibirsi live in tutta Italia e all’estero, fonde elementi pop dance e main room, il tutto coronato dalla sua inconfondibile voce.

