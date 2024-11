Héléna Bailly è la nuova rivelazione belga partita…dalla Francia

Si chiama Héléna Bailly, arriva dal Belgio e ha 21 anni. La sua popolarità però è partita dalla Francia, perchè ha preso parte a Star Academy nell’ultima edizione conclusa, arrivando sino in semifinale. “Nouveau cœur” è uno dei singoli che l’hanno lanciata e adesso c’è chi parla di lei come possibile candidata all’Eurovision 2025. Ma non per il Belgio, proprio per la Francia: in caso sarebbe la seconda dopo Jonathan Cerrada (2004), anche lui uscito dallo stesso show.

Di sicuro c’è che le sue produzioni sono molto versatili nel sound, come dimostra questo brano, ma anche “Summer body”, una ballata dolcissima ma molto francese, che ne mette in luce anche le doti di composizione e “Amour pour de vrai” (disco d’oro in Belgio) E nel frattempo si è presa il premio di rivelazione belga dell’anno agli NRJ Awards, gli oscar della musica francofona organizzata dall’omologa francese di MTV.

Mi piace: Mi piace Caricamento...