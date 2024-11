X Factor 2024, terza serata: El Ma è la migliore della serata per distacco, ma viene eliminata

Il terzo live di X Factor dedicato – in teoria, come vedremo – alla dance finisce al tilt perchè vanno al ballottaggio Danielle ed El Ma, due artisti molto diversi. I giudici non se la sentono di scegliere e demandano tutto al pubblico che salva Danielle. Una scelta incomprensibile di un pubblico da casa che continua a premiare i personaggi e non invece gli artisti. La giovane cantante bulgara stasera è stata la migliore per distacco, per giunta in una manche dove tre artisti su cinque hanno stonato. Eppure va a casa. Perchè canta. E probabilmente, anche perchè è straniera.

Stupisce la clamorosa ignoranza sul genere dance “L’Italia ha un repertorio molto ristretto”. Abbiamo avuto artisti che hanno fatto scuola nel mondo fra gli anni 80 e i primi anni 2000, è incredibile che giudici di una così grande esperienza possano prendere una topica di questo genere. Per tacere del fatto che se si sceglie un brano dance in italiano, c’è solo l’imbarazzo della scelta con alcuni nomi ancora sulla scena con successo.

Prima Manche

Team Manuel Agnelli

Mimì Caruso- I will survive di Gloria Gaynor: Mi resta di difficile comprensione il motivo per il quale la canzone è stata totalmente depotenziata trasformandola da una potente discomusic ad un blando pop con influenze anni 60. Per il resto lei brava, ma sicuramente non la valorizza VOTO 7.

Danielle- Salirò di Daniele Silvestri: Esattamente cosa c’entra con la disco music? In più Danielle stecca dalla prima nota e non si riprende più. Male, anzi, malissimo. Va giustamente al ballottaggio VOTO 4

Team Achille Lauro

Patagarri- Stayin’alive dei Bee Gees: Loro sono sicuramente bravi nel loro genere, la formula è anche un po’sempre la stessa. Però questo pezzo messo nello shaker davvero perde quasi di senso e anche il cantato sembrava un voler rincorrere forzatamente l’arrangiamento VOTO 5.5

Team Paola Iezzi

Lowrah – All that she wants degli Ace of Base: Ho grandi difficoltà a giudicare la cover di uno dei miei brani preferiti, credo di aver consumato la cassetta dell’album “Happy Nation”. Lavoro comunque fatto bene, ha resistito alla tentazione di mettere le barre – non glielo avrei mai perdonato – in più balla molto bene. Popstar pronta, purchè la smetta di cantare in corsivo. VOTO 7.5

Team Jake La Furia

The Foolz- Hot Stuff di Donna Summer: Onore e gloria a questo pezzo scritto da Giorgio Moroder, ma l’arrangiamento rock non mi convince. Se è una serata dance, che sia discodance. Altrimenti mettiamo tutto nel frullatore e addio. Poi loro sono bravi, nella comfort zone, questo certamente. Peccato l’inglese incerto. VOTO 6.5

Prima Manche

Team Manuel Agnelli

Punkcake- Do ya think I’m sexy di Rod Stewart: Una roba terribile, forse la peggiore sentita ad X Factor negli ultimi 10 anni. Va bene il punk, che ha una sua nobilità, ma questa cosa qui è un pasticcio condito da urla belluine e stecche qua e là. Una performance divertente e sopra le righe, sicuramente di grande spettacolo. Ma non è vero che cantare intonati non serve a niente, è pur sempre una gara di canto. VOTO 5 (solo perchè hanno fatto lo show)

Team Achille Lauro

Lorenzo Salvetti- Non succederà più di Claudia Mori: Anche qui, esattamente cosa c’entra questo pezzo con la dance? Anche l’arrangiamento, è assolutamente pop (chitarra e voce con i cori) senza alcuno spunto dance, quindi fuori tema. Il fatto che non sia il suo genere non conta, si gioca seguendo le regole. Poi ovviamente canta bene e lo conferma. VOTO NC.

Les Votives- You make me feel (Mighy real) di Sylvester: L’unico pezzo discodance l’abbiamo trasformato in un brano rock. Resto perplesso. Sul piano tecnico nulla da dire, sono stati ineccepibili. VOTO 6.

Team Jake La Furia

El Ma – Hung up di Madonna: Torna nella sua comfort zone e ci dà dentro per bene con un pezzone della Diva Madonna. Tutto molto catchy, quindi con la giusta leggerezza con la quale è necessario cantare brani come questo. Diverte e si diverte.La migliore della sera per distacco, eppure va al ballottaggio. E poi a casa. VOTO 8

Francamente -L’amour toujours di Gigi D’Agostino: Gigi Dag. Cassa dritta. Chitarre distorte. Tamarra il giusto. Due minuti e mezzo come avrebbe dovuto essere tutta la puntata. Bastava cercarli, i pezzi dance italiani, appunto. Per il resto, lei si conferma estremamente versatile. VOTO 8.

Ballottaggio

Danielle (Lugano addio di Ivan Graziani) vs El Ma (Talking to the moon di Bruno Mars): Questo ballottaggio non ha alcun senso, El Ma non doveva essere qui. E invece è persino eliminata. Assurdo.

