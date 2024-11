The Cure tornano e schizzano subito in vetta alle charts, tengono Lady Gaga & Bruno Mars

SINGOLI: Trëndelinë– Chico

ALBUM: Vitamin X- Xent





SINGOLI: Gorod dorog- Mona & Macan

ALBUM:Dnjevnik pamjati- Mona



SINGOLI: The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM: Gameboy-Bonez



SINGOLI: SOS- Aygun Kazimova

ALBUM: Hit me hard and soft- Billie Eilish



SINGOLI Fiandre: A bar song (Tipsy)- Shaboozey

SINGOLI Vallonia:Sois pas timide- Gims

RADIO Germanofona: Good Luck, Babe!- Chappel Roan

ALBUM Fiandre:Songs of a lost world- The Cure

ALBUM Vallonia: Songs of a lost world- The Cure



SINGOLI:Sour- Keyra

ALBUM:Muse- Jimin



SINGOLI:Bad dreams- Teddy Swims

ALBUM:Chromakopia- Tyler, the Creator



SINGOLI: Ghetto romantika-Hard Rico

ALBUM: Global- Hard Rico



SINGOLI:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Hit me hard and soft- Billie Eilish



SINGOLI nazionali Moji ljudi – Nina Badric

SINGOLI internazionali: Birds of a feather – Billie Eilish

ALBUM nazionali: Live At Tvornica, 40 Godina Pozitivne Geografije- Bajaga & Instruktori

ALBUM internazionali: Wild God- Nick Cave & The Bad Seeds



SINGOLI:Sammen-Marstein, annika

ALBUM:Sortedam- Thomas Helmig



SINGOLI Birds of a feather – Billie Eilish

ALBUM: Chromakopia- Tyler, the Creator



SINGOLI:Marraskuu -Ibe

ALBUM: Kunpa oisin kertonut -Mirella



SINGOLI:Cartier Santos- SDM

ALBUM:Goat- Ninho & Niska



SINGOLI:V Ekstaze -Misha Xramovi



SINGOLI:The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM:Songs of a lost world- The Cure



SINGOLI: That’s so true- Gracie Abrams

ALBUM:Songs of a lost world- The Cure



SINGOLI nazionali: Autos-Sicario

SINGOLI internazionali:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Nevermind-Nirvana



SINGOLI:That’s so true- Gracie Abrams

ALBUM: A terrible beauty- Christy Moore



SINGOLI:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Dansaðu– Bubbi Morthens





SINGOLI nazionali: Am Ysrael Chai – Itzik Orlev

SINGOLI Internazionali:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Yaledh shel munh- Odeya



SINGOLI: Per due come noi- Angelina Mango, Olly & JVLI

ALBUM: Tutti i nomi del diavolo- Kid Yugi



SINGOLI:Birds of a feather – Billie Eilish

ALBUM: Hit me hard and soft- Billie Eilish



SINGOLI: 1000 Vėtrų- Jessika Shy

ALBUM: Sutemos- Jessika Shy



SINGOLI:Sou Baiana- Rubby

ALBUM: Imposteur- Julien Dorè



SINGOLI:APT- Rosé & Bruno Mars

ALBUM:Zamena za bol- Nucci



SINGOLI nazionali:Hero-Aidan

SINGOLI internazionali:We Pray – Coldplay ft Little Simz, Burna Boy, Elyanna & Tini

ALBUM:Thunderstorm Sounds- Thunderstorm



SINGOLI: I adore you – Hugel, Topic, Arash ft Daecolm

ALBUM: Dnjevnik pamjati- Mona



SINGOLI:Sammen-Marstein, annika

ALBUM: Frihet i lenker- Marstein



SINGOLI: Damage- Noano feat. Ronnie Flex

ALBUM: Songs of a lost world- The Cure



SINGOLI: Ready for your love – Felix Jaehn feat. Sophie Ellis-Bextor

ALBUM:In Blanco-Louis Villain



SINGOLI:Die with a smile – Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI nazionali: Cum te vad eu- Smiley

SINGOLI internazionali: I adore you – Hugel, Topic, Arash ft Daecolm

ALBUM: Turbo Orange – EP- MGK666



SINGOLI: Spot a fake- Ava Max

ALBUM: Bumjery i zumjery – EP- INSTASAMKA & Ljeningrad



RADIO:Ora che non ho più te- Cesare Cremonini



SINGOLI nazionali: Voice-Nucci

SINGOLI internazionali: Espresso- Sabrina Carpenter

ALBUM:Zamena za bol- Nucci



SINGOLI: Ghetto romantika-Hard Rico

ALBUM:Global-Hard Rico



SINGOLI nazionali: On ni ta – Maja Keuc

SINGOLI internazionali: Stars will align – Imagine Dragons & Kygo

ALBUM: Zamena za bol- Nucci



SINGOLI: Degenere- Myke Towers. Benny Blanco

ALBUM: La jauria-Dani Fernandez



SINGOLI:Lost and found- Viktor Leksell & Molly Sandén

ALBUM: Songs of a last world — The Cure



SINGOLI: Die with a smile – Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Chromakopia- Tyler, the Creator



SINGOLI:Canin beni çekti- Melike Şahin

ALBUM: Akkor- Melike Şahin

SINGOLI:Bjez tjebje- Maksim Borodyn & Zlata Ognevich

ALBUM: Hit me hard and soft- Billie Eilish



SINGOLI Pannonia- DESH x Young Fly x Azahriah

ALBUM: Rapülők-Rapülők

