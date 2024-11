Verso lo Junior Eurovision 2024: 15 canzoni che dovreste conoscere

Con le prime prove di ieri è partita ufficialmente la settimana dello Junior Eurovision 2024, che andrà in scena sabato 16 novembre alle 18 alla Caja magica di Madrid. In gara per l’Italia Simone Grande con “Pigiama party”, che aprirà lo show e le Idols SM per San Marino con “Come noi”. In attesa della gara, ecco un piccolo ripasso fra le 15 canzoni iconiche del concorso, quelle che dovreste conoscere.

1 Dino Jelusic- Ti si moja prva ljubav

Primo vincitore della rassegna, Jelusic oggi trentatreenne, è un cantante affermato in Croazia e giudice di The Voice Hrvatska.Protagonista sia come solista che in diverse band, non solo in Croazia ma anche negli Stati Uniti. La Croazia manca dal 2015.

2 Cory Spedding- The Best is yet to come (Regno Unito 2004)

Una delle migliori canzoni mai presentate allo Junior Eurovision, scritta e composta interamente dalla stessa Spedding, qui quattordicenne. Nonostante il secondo posto e nonostante gli ottimi riscontri, Cory Spedding non è riuscita a sfondare: tuttora in attività, è però lontana dalla discografia da diverso tempo. A soli 34 anni. Cory Spedding non rappresentava la BBC bensì ITV che gestiva le partecipazioni britanniche nelle prime tre partecipazioni, prima della lunga assenza.

3 Laura Omloop- Zo verliefd (Belgio 2009)

Quando portò lo yodel sul palco dello Junior Eurovision, Laura Omloop non aveva ancora 10 anni. Il quarto posto le valse alcuni anni di buona popolarità in un Paese molto attento alle produzioni per bambini. Oggi venticinquenne, è tuttora in attività- è uscito proprio nei mesi scorsi un nuovo singolo – ma molto lontana dal mainstream. il Belgio manca dal 2013

4 Lova Sönnerbo- Mitt mod (Svezia 2012)

La ragazzina svedese che fece innamorare i coetanei chiuse sesta con questa delicata ballata, che si distinse proprio per la diversità da molti altri pezzi sia del concorso che della Svezia. Successivamente ha iniziato una discreta carriera solista che procede tuttora, visto che ha appena 26 anni. La Svezia, nonostante abbia ripreso quest’anno ad organizzare il Melodifestivalen per bambini, manca dal 2014 e non pare per ora avere intenzione di rientrare.

5 Vincenzo Cantiello- Tu primo grande amore (Italia 2014)

Prima e unica vittoria dell’Italia, Vincenzo Cantiello la coglie all’esordio con un brano che strizza l’occhio alla antica tradizione del bel canto italiano. Oggi ventottenne, recentemente lo abbiamo rivisto a The Winner Is su Canale 5.

6 Destiny Chukunyere- Not my soul (Malta 2015)

Nata a Malta da padre nigeriano, ha portato la seconda vittoria in tre anni a Malta dopo quella di Gaia Cauchi due anni prima. Oggi cantante affermata, ha rappresentato Malta anche all’Eurovision 2021, dopo essere stata selezionata anche per quello del 2020 cancellato per la pandemia.

7 Roxana Wegiel- Anyone I want to be (2018)

Primo clamoroso fenomeno dello Junior Eurovision, non soltanto ha regalato al suo Paese la prima vittoria, ma la sua canzone – produzione svedese-americana-, per oltre due mesi prima in classifica in patria, è la prima della storia del concorso a vincere 4 dischi di platino. Non solo: l’anno successivo Roxana Wegiel è incoronata, a soli 14 anni, Best Polish Act agli MTV Europe Music Awards. Ad appena 20 anni, si è già sposata e resta stabilmente in testa alle charts.

8 Angélina Nava- Jamais Sans Toi (Francia 2018)

Il grande ritorno della Francia in concorso dopo la prima partecipazione di 14 anni prima è marcato subito dal secondo posto di questa canzoncina orecchiabile interrpetata dalla dodicenne vincitrice di The Voice Kids. Classe 2006, Angelina Nava è già al terzo album, anche se piuttosto lontano dal mainstream.

9 Viki Gabor- Superhero (Polonia 2019)

Prima artista a vincere in casa, Viki Gabor porta per la seconda volta il concorso in Polonia con un altro brano di enorme successo: primo posto e due dischi di platino. Oggi diciassettenne, anche Viki Gabor è stabilmente ai vertici delle charts polacche.

10 Valentina Tromel- J’imagine (France 2020)

Valentina Tromel resterà a suo modo nella storia perchè vince la prima e unica edizione dello Junior Eurovision andata in scena da remoto, quella del 2020 organizzata per via della pandemia dalla tv polacca in uno studio di Varsavia con clip preregistrate. Discreto successo radiofonico, invece dell’interprete lancerà però l’autrice Barbara Pravi che dopo due Junior Eurovision vittoriosi dietro le quinte, mesi dopo sarà in gara all’Eurovision chiudendo seconda dietro i Maneskin. Valentina Tromel ha inciso sin qui due album. A Madrid commenterà l’evento per la tv francese.

11 Maléna- Qami Qami (Armenia 2021)

Il terzo fenomeno dello Junior Eurovision è Arpine Martoyan, in arte Maléna. “Qami qami” vince all’ultimo tuffo sul palco di Parigi, ma la sua canzone è destinata a diventare una hit: prima in classifica e disco di platino, lancerà la carriera di Maléna, oggi stellina del pop armeno. A 17 anni compiuti, ha l’età per l’Eurovision: arriverà presto, sicuramente.

12 Lara ft Jovan & Irina – Zivotot e pred mene (Macedonia del Nord 2022)

Lara Trpčeska, Jovan Jakimovski e Irina Dazidovska con una canzone scritta dal padre di Lara, celebre musicista in Macedonia. La canzone è un perfetto esempio di quello che dovrebbe essere musicalmente lo Junior Eurovision, un brano senza pensieri e senza velleità, che diverte e fa divertire. La tenerezza dei piccoli macedoni ed un brano molto orecchiabile non bastano per un piazzamento dignitoso: di gran lunga il pezzo migliore dell’edizione, chiudono quattordicesimi

13 Stand Uniqu3 -Back to life (Regno Unito 2023)

Alla seconda partecipazione dopo il rientro dell’anno precedente, la BBC – stavolta è lei a gestire il tutto – sfodera una produzione artistica che se cantata da una girl band adulta potrebbe benissimo essere suonata nelle radio di tutta Europa e persino vincere le charts. Stand Uniqu3, subito paragonate alle Little Mix, convincono, sia vocalmente che a livello di performace. Avrebbero meritato una vittoria con landslide, sono solo quarte, col miglior punteggio di sempre per i britannici. E nel 2024 il Regno Unito si fermerà di nuovo.

14 Sandra Valero- Loviù (Spagna 2023)

Dopo due terzi posti dal suo rientro, la Spagna sfiora la vittoria nel 2023 con Sandra Valero ed un brano pop di taglio adolescenziale scritto da un team autoriale emergente. A condire il tutto, il record di punti per la Spagna, che poi accetterà di prendere il posto della Francia vincitrice nell’organizzazione dell’evento quest’anno.

15 Zoè Clauzure- Cœur (Francia 2023)

Dall’anno del suo rientro, il 2018, la Francia ha uno score incredibile: tre vittorie, un secondo, un terzo e un quinto posto. La terza vittoria, quella dell’anno scorso, arriva con la tredicenne vincitrice di The Voice Kids e un pezzo pop che anche in questo caso se fosse cantato da una appena più grande otrebbe benissimo essere una hit ed entrare nelle charts nazionali.Zoè è la seconda artista a vincere in casa dopo Viki Gabor.

