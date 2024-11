“Imperial É Fino”, il duetto nel segno della cultura lusitana di Ana Bacalhau e Claudia Pascoal

Troviamo in rotazione in questi giorni, un singolo divertente e fresco, “Imperial é fino”, che mette insieme Claudia Pascoal, rappresentante del Portogallo all’Eurovision 2018 sul palco casalingo di Lisbona col brano “O jardim” e Ana Bacalhau, la storica voce dei Deolinda divenuta solista dopo il fermo della band. Una canzone che è molto nelle corde soprattutto della seconda ma nella quale la giovane interprete si cala molto bene e che con una melodia orecchiabile parla delle peculiarità del Portogallo.

Nel Paese, come altrove, ci sono infatti accenti, costumi ed espressioni differenti ma non per questo, spiegano, bisogna farne motivo di scontro. Anzi, le due artiste incoraggiano i loro compagni ed amici portoghesi ad abbracciare qualsiasi rivalità tra nord e sud in modo sano e amorevole, pur rimanendo uniti come un unico paese. Le stesse artiste vengono da zone diverse del Portogallo, rispettivamente Porto Claudia Pascoal e Lisbona Ana Bacalhau.

L’ispirazione è un brano ben più celebre ovvero “Let’s call the whole thing off” di Ella Fitzgerald che affronta le differenze fra l’inglese britannico ed americano, il brano portoghese affronta con tono ironico le differenze regionali invitando a farne ricchezza da condividere.

