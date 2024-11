Sanremo Giovani 2024, la prima puntata: passano Tancredi, Mew e Mazzariello

È iniziata ufficialmente l’edizione 2024 di Sanremo Giovani, con la prima puntata del talent che ha decretato i primi tre artisti a passare alla semifinale. Il meccanismo del talent, condotto da Alessandro Cattelan, prevede tre scontri diretti con sei artisti o gruppi per serata, che vengono giudicati dalla commissione artistica (Carolina Rey, Ema Stokholma, Manola Moslehi, Daniele Battaglia ed Enrico Cremonesi più i due giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo).

Le sfide della serata

Prima sfida: Synergy vs. Tancredi

Synergy – Fiamma: brano dalle sonorità marcatamente urban, molto fresco, che però manca di una certa maturità. Ha molto potenziale, ma manca la ciliegina sulla torta.

Tancredi – Standing ovation: un pop nell’accezione più marcata del termine, a tratti adolescenziale, che personalmente non amo particolarmente. Di sicuro Tancredi ha dalla sua l’esperienza di un emergente che ha potuto provare il talent come anche il featuring con Rettore, ma per Sanremo Giovani non è abbastanza.

Passa in semifinale Tancredi

Seconda sfida: Mew vs. Sidy

Mew – Oh my god: urban pop freschissimo, sulla falsariga di altre produzione dell’artista che si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla scuola di Amici. Che lei abbia talento è innegabile, il brano è pure interessante, l’importante è che regga la pressione del tritacarne sanremese ed entri nell’ottica che una bella voce e un brano interessante non sono abbastanza.

Sidy – Tutte le volte: anche in questo caso si parla di un pop allo stato puro, molto orecchiabile e piacevole da ascoltare. Vicino al mainstream ma purtroppo non rimane impresso a lungo. Di sicuro c’è del potenziale inespresso.

Passa in semifinale Mew

Terza sfida: Angie vs. Mazzariello

Angie – Scorpione: un brano dalle sonorità urban pop, molto orecchiabile anche in questo caso. Angie, che ha anche calcato il palco di The Voice provando l’ebbrezza di esibirsi davanti a J-Ax, Francesco Renga, Al Bano e Cristina Scabbia, ha indubbiamente talento e questo brano potrebbe (e meriterebbe) di essere ascoltato ancora.

Mazzariello – Amarsi per lavoro: su Mazzariello c’è pochissimo da dire, se non che è una garanzia. Una colonna portante del cantautorato indie pop italiano, in questo caso elevato all’ennesima potenza. Molto probabilmente la performance migliore della serata, e l’esperienza di questo artista si fa sentire.

Passa in semifinale Mazzariello

La prossima puntata del talent di Sanremo Giovani andrà in onda martedì 19 novembre in seconda serata su Rai 2.

