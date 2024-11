Junior Eurovision 2024: oggi tifiamo e votiamo Simone Grande (ma anche Idols SM)

Tutto pronto per l’edizione 2024 dello Junior Eurovision Song Contest 2024, in programma alle ore 18 di oggi pomeriggio alla Caja Magica di Madrid, in Spagna, dopo la rinuncia ad ospitare per la terza volta in quattro anni della Francia, vincitrice lo scorso anno a Nizza con “Cœur” di Zoè Clauzure. Spazio dunque alla Spagna, seconda classificata con “Loviù” di Sandra Valero.

Ad aprire lo show sarà l’Italia con “Pigiama Party” dell’ultimo vincitore di The Voice Kids Simone Grande (scritto da Paolo Meneguzzi, Luca Mattioni e Alex Uhlmann dei Planet Funk, direttore artistico dello stesso The Voice) ma quest’anno i brani in italiano saranno due visto il ritorno di San Marino: a rappresentare il Titano saranno le Idols SM con il brano “Come noi”, scritto e prodotto dai Miodio, primi rappresentanti di San Marino all’Eurovision nel 2008.

A scegliere il vincitore saranno come negli ultimi anni un mix paritario fra le giurie nazionali in ciascun paese (tre adulti e due bambini) e il voto online che sostituisce il televoto: sulla app dello Junior Eurovision si possono votare, dopo la visione del recap, tre canzoni ed è possibile votare anche per il proprio Paese: dall’Italia quindi si può votare per Simone Grande, cosa che invece non possono fare le giurie nazionali.

Junior Eurovision 2024 – Cantanti e canzoni: l’ordine di uscita

Italia- Simone Grande – Pigiama Party Estonia -Annabelle Ats -Tänavad Albania – Nikol Çabeli – Vallëzoj Armenia- Leo- Cosmic Friends Cipro – Maria Pissarides – Crystal Waters Francia – Titouan- Comme ci, comme ça Macedonia del Nord- Ana Vanchevska e Aleksej Ivanovski- Marathon Polonia- Dominik Arim- All Toghether Georgia- Andria Putkaradze –To my mom Spagna- Chloe DelaRosa- Como La Lola Germania – Bjarne – Save the best of us Paesi Bassi- Stay Tuned – Music San Marino- Idols SM- Come noi Ucraina – Artem Kotenko -Hear me now Portogallo- Victoria Nicole -Esperança Irlanda- Enya Cox Dempsey – Le chéile Malta- Ramires Sciberras-Stilla ċkejkna

Tutte le informazioni sull’evento nella guida allo Junior Eurovision 2024 in download gratuito, realizzata da Eurofestival News e scaricabile a questo link.

Dove vedere lo Junior Eurovision 2024

Lo Junior Eurovision 2024 sarà trasmesso alle ore 17.50 in diretta su Rai con il commento da Torino di Mario Acampa. San Marino RTV trasmetterà lo show in diretta sul canale 831 DTT e 520 di Sky con il commento di Mirco Zani e Roberto Bagazzoli. Euromusica è presente presente a Madrid con il fondatore di questo sito Emanuele Lombardini e con Donato Cafarelli, entrambi anche del team di Eurofestival News e vi racconterà tutto sull’evento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...