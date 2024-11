X Factor 2024: il quarto live, fuori i The Foolz e Danielle

Il quarto live di X Factor è quello temutissimo con la doppia eliminazione, il cosiddetto Hell Factor. Nella prima manche gli artisti in gara si esibiscono nel loro cavallo di battaglia, tutti di fila e senza commenti da parte dei giudici, mentre nella seconda i superstiti si esibiscono nella cover, come di consueto.

Prima Manche

Team Achille Lauro

Les Votives – Sign of the times: La solita prestazione solida di una band che decisamente sa fare musica senza se e senza ma VOTO 8.

Lorenzo Salvetti – Poetica: Nulla da dire, davvero. Piano e voce, esecuzione delicata, molto lineare. Il solito che potevamo aspettarci da Lorenzo Salvetti. VOTO 7

I Patagarri – Alleluja tutti jazzisti/Hey Pachuco: Nella loro comfort zone vanno alla grande. Sono dei musicisti eccellenti, e su questo penso non ci sia molto da dire. Voto 7,5

Team Manuel Agnelli

Danielle – Il mare d’inverno: Mi chiedo come abbia fatto ad arrivare al quarto live. È uno strazio, una sequela interminabile di stecche e stonature che va avanti per tutta la (per fortuna breve) performance. Siamo lontani anni luce da ciò che si può definire discreto. VOTO 2

Punkcake – Police on my back: I soliti casinisti, tanto rumore per nulla in realtà. Avrebbero potuto fare molto meglio, peccato perché il potenziale c’è. VOTO 5,5

Mimì – Figures: Questo è cantare. Dà una lezione a tutti gli altri, è a dir poco fenomenale, quando canta ogni nota è emozione allo stato puro. VOTO 9,5

Team Paola Iezzi

Lowrah – If I were a boy: Sa cantare, sa performare, sa come dominare un palcoscenico. Mancava un po’ la carica emotiva, ma la performance è stata più che buona VOTO 6,5

Team Jake La Furia

The Foolz – 90min: Fare del rap con una band rock non è semplice, ma il risultato è molto più che sufficiente. Questo fa capire quanto, quest’anno, il livello sia oltremodo alto. VOTO 6,5

Francamente – The rhythm of the night: Una garanzia. Qualcuno le urla “Brava Franca”, ha ragione. È la migliore per distacco senza ombra di dubbio, le basta imbracciare la chitarra e riesce a fare meraviglie. VOTO 10

Al termine della manche il televoto decreta che, a lasciare X Factor 2024, sono i The Foolz.

Seconda Manche

Team Achille Lauro

Lorenzo Salvetti – Me so’ ‘mbriacato (Mannarino): Finalmente, dopo una serie di esibizioni incollato agli strumenti, si libera e si scatena (si fa per dire, era un po’ fermo) sul palco con una coreografia. Sarebbe ancora meglio sentirlo su qualcosa di diverso dal cantautorato, che è sempre la sua comfort zone, però senza ombra di dubbio ci sa fare. VOTO 7

Les Votives – La canzone nostra (Mace ft. Blanco e Salmo): Il pezzo non rende giustizia a questa band che sa decisamente fare musica. Loro però se ne fregano e l’esecuzione è ottima se non per qualche punto nel ritornello in cui, sciaguratamente, la musica era più forte della voce (ovattata da un effetto di cui si poteva anche fare a meno). Per il resto direi che, nel complesso, è andata molto bene. VOTO 8

I Patagarri – Summertime (Ella Fitzgerald): Vorrei sentirli fuori dalla loro comfort zone. Sono indubbiamente bravi, sanno fare musica, sanno come si suona e il palcoscenico è il loro habitat naturale, però in questa fase non si può proseguire in questa direzione. VOTO 6 politico

Team Manuel Agnelli

Danielle – Fegato, fegato spappolato (Vasco Rossi): Avevo molta paura, visti i precedenti, per questa performance. Anche se non c’è paragone rispetto alle precedenti esibizioni, a livello vocale è andato molto meglio, continuo a pensare che ci sia molto da lavorare per raggiungere un buon livello. La sufficienza, però, non gliela toglie nessuno. Va al ballottaggio. VOTO 6,5

Mimì – La sera dei miracoli (Lucio Dalla): Giorgia dice “e menomale che eri afona”. Lo scrivo con le lacrime agli occhi, è stata a dir poco meravigliosa. Ha reso giustizia a un autentico capolavoro, ha soli 17 anni ed era pure giù di voce ma nonostante tutto è stata la miglior esibizione della serata senza ombra di dubbio. VOTO 10

Punkcake – Mi ami? (CCCP): Vestiti da spermatozoi, cantano i CCCP Fedeli alla linea facendo il loro solito casino organizzato che non sappiamo se definire bello o meno. Di sicuro è strano e difficile da valutare. VOTO 6

Team Jake La Furia

Francamente – Blinding lights (The Weeknd): Non c’è molto da dire che non sia già stato detto. È andata alla grande, per quanto l’arrangiamento fosse totalmente diverso dalla versione originale, il risultato è stato eccellente. Ci vorrebbero molti più talenti come Francamente nel mondo della musica. VOTO 9

Team Paola Iezzi

Lowrah – Someone you loved (Lewis Capaldi): Anche i migliori sbagliano, anche Lowrah una piccolissima stecca la prende ma si rialza subito e la camuffa giocando con la voce. I cori in questa cover li ha registrati Paola Iezzi, sono un valore aggiunto per una performance che è andata davvero molto bene. Questa di stasera è stata la miglior Lowrah di sempre, ma nonostante ciò va al ballottaggio. VOTO 8

Ballottaggio

Danielle (Sfiorivano le viole di Rino Gaetano) vs Lowrah (Man down di Rihanna): Non ha senso nemmeno discutere di questo ballottaggio. Danielle non prende una nota nemmeno per scherzo, è la solita sequela di stecche senza fine. Neanche Lowrah è stata perfetta, ma il confronto è impietoso. Va a casa giustamente Danielle, ma solo grazie al tilt.

