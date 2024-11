Top of the charts: Linkin Park ancora protagonisti, tengono Lady Gaga& Bruno Mars

SINGOLI: Thuju – Elgit Doda, Xhensila & Emra Brah

ALBUM: Pak diell- Ard Hashi & Mirdon Pacolli





SINGOLI: Gorod dorog- Mona & Macan

ALBUM:Mjenshje chjem tri- Egor Kred



SINGOLI: The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM: Die schönsten Kinderlieder- Helene Fischer



SINGOLI: Timeless- The Weeknd & Playboi Carti

ALBUM: Derdo-Ehzel



SINGOLI Fiandre: Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

SINGOLI Vallonia:Sois pas timide- Gims

RADIO Germanofona: Good Luck, Babe!- Chappel Roan

ALBUM Fiandre:Songs of a lost world- The Cure

ALBUM Vallonia: Imposteur- Julien Dorè



SINGOLI:Sour- Kaeyra

ALBUM:Muse- Jimin



SINGOLI:I adore you – Hugel, Topic, Arash ft Daecolm

ALBUM:From Zero- Linkin Park



SINGOLI: Pro štěstí -Ektor

ALBUM: Global- Hard Rico



SINGOLI:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: From Zero- Linkin Park



SINGOLI nazionali Andeo- Hiljson Mandela x Miach

SINGOLI internazionali: Birds of a feather – Billie Eilish

ALBUM nazionali: Judi, Zviri I Beštimje- Gibonni

ALBUM internazionali: Cutouts- The Smile



SINGOLI:Sammen-Marstein, annika

ALBUM:The cure- Songs of a last world



SINGOLI Birds of a feather – Billie Eilish

ALBUM: Mjenshje chjem tri- Egor Kred



SINGOLI:Marraskuu -Ibe

ALBUM: Kunpa oisin kertonut -Mirella



SINGOLI:Cartier Santos- SDM

ALBUM:Imposteur- Juline Dorè



SINGOLI:V Ekstaze -Misha Xramovi



SINGOLI:The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM:Songs of a lost world- The Cure



SINGOLI: That’s so true- Gracie Abrams

ALBUM:From zero -Linkin Park



SINGOLI nazionali: Autos-Sicario

SINGOLI internazionali:São Paulo- The Weekend & Anitta

ALBUM: Illmatic- Nas



SINGOLI:That’s so true- Gracie Abrams

ALBUM: Short’n’sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld





SINGOLI nazionali: Mir dlr ukhbrim- Mordechai Ben David

SINGOLI Internazionali:Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM: Khemishah liles- Omer Adam



SINGOLI: Islanda- Pinguini Tattici Nucleari

ALBUM: From Zero- Linkin Park



SINGOLI Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM: Mjenshje chjem tri- Egor Kred



SINGOLI: Jeigu Žinai Ko Tu Nori-Adomas Vyšniauskas

ALBUM: Sutemos- Jessika Shy



SINGOLI:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: From Zero- Linkin Park



SINGOLI:APT- Rosé & Bruno Mars

ALBUM:Zamena za bol- Nucci



SINGOLI nazionali:Sorry-Aidan

SINGOLI internazionali:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM:Morayo-Wizkid



SINGOLI: I adore U- Hugel, Topic, Arash ft Daecolm

ALBUM:Mjenshje chjem tri- Egor Kred



SINGOLI:Sammen-Marstein, annika

ALBUM: Frihet i lenker- Marstein



SINGOLI: Damage- Noano feat. Ronnie Flex

ALBUM: From Zero- Linkin Park



SINGOLI: Good luck babe- Chappel Roan

ALBUM: Songs Of A Lost World -The Cure



SINGOLI: Interstelar- Plutonio

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI nazionali: Cum te vad eu- Smiley

SINGOLI internazionali: I adore U- Hugel, Topic, Arash ft Daecolm

ALBUM: Radiofonic- Killa Fonic



SINGOLI: Spot a fake- Ava Max

ALBUM: Mjenshje chjem tri- Egor Kred



RADIO:Ora che non ho più te- Cesare Cremonini



SINGOLI nazionali: Na Noge- Crni Cerak & Lacku

SINGOLI internazionali: Too sweet- Hozier

ALBUM:Zamena za bol- Nucci



SINGOLI: Ghetto romantika-Hard Rico

ALBUM:Global-Hard Rico



SINGOLI nazionali: Za naju – Flirrt

SINGOLI internazionali: Sailor song – Gigi Perez

ALBUM: Souvenir pop-Joker Out



SINGOLI: Ia-Clarent

ALBUM: Ameri-Duki



SINGOLI:Lost and found- Viktor Leksell & Molly Sandén

ALBUM:Yemaya -Jireel



SINGOLI: Die with a smile – Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Jahreszyte- Heimweh



SINGOLI:Canin beni çekti- Melike Şahin

ALBUM: Derdo-Ehzel

SINGOLI: Ja vzhje nje ti- Max Barksih

ALBUM: Mjenshje chjem tri- Egor Kred



SINGOLI Pannonia- DESH x Young Fly x Azahriah

ALBUM: Bakpakk- DESH x Young Fly

