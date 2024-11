Hillari, il nuovo soul- jazz europeo arriva dalla Norvegia e ha 18 anni

Hilaria Lison, in arte Hillari, è uno dei nomi emergenti della scena jazz e crossover contemporanea. Ne abbiamo parlato recentemente perchè questa artista metà norvegese e metà filippina è in corsa per uno dei premi ai Music Moves Europe Talent Awards, il riconoscimento della Commissione Eiuropea e dell’associazione dei festival musicali europei ai migliori artisti emergenti.

“How is your soul?” è Un EP bellissimo, con cinque tracce accattivanti, delle quali la migliore è senz’altro il singolo “Dangerous”, che trovate qui sotto. Ad appena 18 anni Hillari è già un nome da segnare sul taccuino di quelli in rampa di lancio. Non solo: è già da due anni sulle scene e la sua carriera è partita proprio dalle Filippine, con i primi live che gli hanno già fatto guadagnare un riconoscimento globale dagli esperti di settore.

A farla conoscere all’Europa è stato il singolo “Desperate soul”, il suo vero esordio discografico, uscito nel 2023. Da lì in poi la sua carriera ha preso il voto: sono arrivate rapidamente NRK3, la radio nazionale norvegese e poi BBC1 con il suo dipartimento Introducing oltre ad una lunga serie di apparizioni in tv fra l’Europa e il suo Paese di origine. Sonorità sicuramente lontane da mainstream, ricercate, ma perfettamente adatte alla sua voce vellutata.

