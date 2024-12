Sanremo Giovani 2024, la quarta puntata: in semifinale Vale LP e Lil Jolie, Angelica Bove e Questo e Quello

È andata in onda la quarta puntata di Sanremo Giovani 2024, l’ultima delle eliminatorie prima della semifinale. Dopo la prima puntata, da cui sono stati selezionati Tancredi, Mew e Mazzariello, la seconda che ha mandato in semifinale Grelmos, Settembre e Selmi e la terza da cui son Alex Wyse, Bosnia e Arianna Rozzo, in questa puntata a staccare il pass per la semifinale sono stati Vale LP e Lil Jolie, Angelica Bove e Questo e Quello

Il meccanismo del talent, condotto da Alessandro Cattelan, prevede tre scontri diretti con sei artisti o gruppi per serata, che vengono giudicati dalla commissione artistica (Carolina Rey, Ema Stokholma, Manola Moslehi, Daniele Battaglia ed Enrico Cremonesi più i due giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo).

Le sfide della serata

Prima sfida: Vale LP e Lil Jolie vs. Orion

Vale LP e Lil Jolie – Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore: Visto il talento delle due artiste, entrambe con esperienza tra talent (X Factor per Vale LP e Amici per Lil Jolie) e palchi importanti (come quello del Concertone del Primo Maggio), ci si aspettava molto di più. Il brano non è male, è anche particolarmente orecchiabile e poi ha la firma di Madame nel testo, ma la resa dal vivo non è all’altezza e ci sono stati fin troppi errori da principianti nel cantato, con un risultato tutt’altro che buono.

Orion – Diamanti nel fango: Un esempio di cantautorato vecchio di anni, forse anche di decenni. Un salto indietro nel 1965 che risulta abbastanza banalotto sia come genere che come esecuzione, sarebbe perfetto per un falò ma non per il palcoscenico musicale più importante d’Italia e tra i più importanti d’Europa.

Passano in semifinale Vale LP e Lil Jolie

Seconda sfida: Angelica Bove vs. Sea John

Angelica Bove – La nostra malinconia: Se volessimo dare un suono alla perfezione probabilmente sarebbe questo brano. Sul talento smisurato di Angelica Bove abbiamo parlato a più riprese durante il suo percorso a X Factor, lei ha una voce unica estremamente graffiata e rotta che però riesce a essere anche deliziosamente melodiosa. L’insieme tra artista e brano è semplicemente una meraviglia, anche perché il pezzo è fortissimo e meriterebbe molti passaggi in radio.

Sea John – Se fossi felice: È tutto già sentito, manca di originalità. Ricorda Benson Boone che si unisce con le sonorità della ticinese Animor e a mille altri artisti e brani. Indubbiamente a livello tecnico sa come usare la voce, però alla fine resta poco purtroppo, è un po’ la copia di mille riassunti che non riesce a discostarsi troppo dall’originale.

Passa in semifinale Angelica Bove

Terza sfida: Questo e Quello vs. Dea Culpa

Questo e Quello – Bella balla: Il potenziale (inespresso, purtroppo o per fortuna) da hit incompresa del brano si contrappone a una performance vocale che definire traballante è riduttivo. Non c’era una singola cosa in questo brano che fosse al posto giusto, forse al massimo riesce a far ballare ma non basta. È l’esatto opposto di ciò che si può definire buono, sia nel brano che nella performance dal vivo.

Dea Culpa – Nuda: Questo è sicuramente un bel pezzo, anche potenzialmente radiofonico, che è impreziosito senza se e senza ma dalla voce pulitissima e melodiosa di Dea Culpa. Per certi versi ricorda vagamente “Specchi rotti” di Alice Caioli (da Sanremo 2018 categoria Giovani), ma è un bell’esempio di musica fatta bene. Una power ballad, che non fa mai male, che unisce il classico stile di una canzone a un pizzico di elettronica.

Passa in semifinale Questo e Quello

La prossima puntata di Sanremo Giovani, la semifinale, andrà in onda martedì 10 dicembre in seconda serata su Rai 2.

