“Bite me” e “Good girl killer”, il sound americano della svizzera Paula Dalla Corte

Segnatevi il nome di Paula Dalla Corte perchè è una brava, destinata a fare strada. Nata nel cantone svizzero della Turgovia, classe 2001, è stata lanciata nel 2020 dalla partecipazione vittoria a The Voice of Germany, poi ha perfezionato non solo la sua immagine, ma anche le sue sonorità, che rimandano ad un certo pop rock americano di inizio millennio, annaffiato nel punk, con una spruzzata di arrangiamenti cinematici.

“Good Girl Killer” è uno degli ultimi singoli e più recentemente è uscito “Heavy heart”, anche questo con rimandi alle colonne sonore di certe serie americane del recente passato. Un crossoverd coinvolgente ed affascinante, che lei dipinge con i colori nitidi della sua voce.Del resto si è formata proprio a Los Angeles, dove si è trasferita subito dopo la maturità, appena vinto il talent show.

Ancora in attesa di un lavoro completo, dopo aver cantato recentemente al Reperbahn Festival a breve sarà protagonista dell’Eurosonic Noorderslag, il grande showcase festival che va in scena a metà Gennaio in varie location di Groningen, nei Paesi Bassi. Anche “Bite me” merita un ascolto. Il suo maggior successo, che ha raggiunto il terzo posto nelle charts è però l’inedito cantato nello show, vale a dire “Someone better”.

