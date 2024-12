Eurovision 2025: saranno 38 i Paesi in gara. Ufficiale l’artista della Cechia: è uno slovacco

EBU ha ufficializzato quest’oggi che saranno 38 i Paesi in concorso all’Eurovision Song Contest 2025, in programma dal 13 al 17 Maggio prossimi alla St.Jakobshalle di Basilea. Con il ritorno del Montenegro dunque la cifra delle emittenti in gara raggiunge quella del 2022. Niente da fare quindi per la Romania, ferma al palo per il secondo anno e per Monaco, la cui tv sta ancora elaborando il piano per il rientro in gara.

Deciso ufficialmente anche il giorno in cui si terrà a Basilea l’Allocation Draw, ovvero il sorteggio delle semifinali. Questo si svolgerà il 28 Gennaio 2025. In quella sede sapremo in quale delle due semifinali- e relative metà, prima o dopo lo slot pubblicitario centrale – i Paesi si esibiranno. Per i big 5 già finalisti di diritto- fra cui l’Italia – e per la Svizzera padrona di casa, invece, si conoscerà quale sarà la semifinale nella quale dovranno votare e contestualmente si potrà assistere all’esibizione (fuori dalla votazione) dell’artista selezionato.

Paesi, televisioni (e artisti) in gara

Svizzera – SRG SSR
Ucraina– Suspilne

La scelta della Cechia

Dopo Cipro e Montenegro, anche la Cechia ha scelto l’artista, con selezione interna ed è una clamorosa sorpresa perchè si tratta di un cantante slovacco. Adonx (pronunciato Adonis). Al secolo Adam Pavlovčin, 29 anni, vincitore del talent show Superstar (la versione ceca di Idol) si trasferisce poi a Praga dove sviluppa la carriera musicale. Noto per l’aspetto androgino e la sua voce di basso, Adonx è da anni portavoce della difesa dei diritti LGBT in Slovacchia e Repubblica Ceca ed ha partecipato negli anni a manifestazioni a sostegno di iniziative sociali. Un album e una raccolta all’attivo, ha collezionato diverse candidature ai riconoscimenti musicali slovacchi.

Non c’è dubbio che la scelta ceca di un’artista della vicina Slovacchia, Paese assente dall’Eurovision dal 2012, sia un segnale importante verso la nuova tv riformata slovacca: poco prima che entrasse in carica il primo ministro Fiço, la tv slovacca stava lavorando ad un ritorno in gara ma il neo premier filorusso ha chiuso l’emittente “troppo libera” per fondarne un’altra controllata dal Governo. Non sarà facile quindi vedere tornare in concorso il Paese.

