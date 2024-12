“Left in your love” (e non solo): Loi torna e strizza l’occhio alle radio

Di Leonie Greiner, in arte Loi avevamo parlato l’anno scorso, in occasione dello scoppiettante esordio discografico con “Gold”. Torniamo a parlarne perchè è appena uscito un altro banger niente male, ovvero “Left in your love”. Annata d’oro per la giovanissima artista di Mannhemin lanciata da TikTok perchè sono arrivati due dischi d’oro – fra l’altro all’estero, in Francia e Germania- una costante presenza nell’airplay nazionale ed internazione e una serie di collaborazioni di livello.

Tutto questo, è giusto ricordarlo, senza ancora avere inciso nient’altro che singoli, a testimonianza che la produzione di qualità viene prima della cassetta, anche ora che è sotto contratto con una major che la sta promuovendo molto forte anche fuori dalla Germania. Altri due brani hanno comunque raggiunto i vertici della chart tedesca, vale a dire “I am enough” e “News”. In un periodo in cui vanno forte sonorità lontane dal pop classico, anche con poca attenzione alle melodie e ai testi, Loi è una piacevole eccezione che merita di essere sottolineata.

