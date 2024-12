Mariah Carey, Wham, Sia e Micheal Bublè: nelle charts arrivano i classici del Natale pop

SINGOLI: Prit- Dafina Zeqiri Ft. Mossi

ALBUM: International Gangster – Capital T





SINGOLI: Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Bjezmjatjezhnost.exe- Skryptonit



SINGOLI: Last Christmas- Wham

ALBUM: From Zero-Linkin Park



SINGOLI: Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Bjezmjatjezhnost.exe- Skryptonit



SINGOLI Fiandre: That’s so true- Gracie Abrams

SINGOLI Vallonia:Ninini nanana-Gazo

RADIO Germanofona: The emptiness machine-Linkin Park

ALBUM Fiandre: From Zero-Linkin Park

ALBUM Vallonia: From Zero-Linkin Park



SINGOLI:Apt Rosè & Bruno Mars

ALBUM:Muse- Jimin



SINGOLI: I adore U- Hugel, Topic, Arash ft Daecolm

ALBUM: SOS Deluxe: LANA- SZA



SINGOLI: Syndrom- Viktor Sheen

ALBUM: Impostor syndrom -Viktor Sheen



SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: GTK-Lex



SINGOLI nazionali Hiljson Mandela x Miach – Andeo

SINGOLI internazionali: All I want for Christmas is you- Mariah Carey

ALBUM nazionali:Dugopolje (Live 2024)- Thompson

ALBUM internazionali: From zero-Linkin Park



SINGOLI:Tinka – Burhan G & Frida Burgmann

ALBUM: Chiristmas- Micheal Bublè



SINGOLI Bad dreams- Teddy Swims

ALBUM: Bjezmjatjezhnost.exe- Skryptonit



SINGOLI:Diva- Averagekidluke

ALBUM: Kunpa oisin kertonut -Mirella



SINGOLI:Nanani Nanana- Gazo

ALBUM JVLIVUS III: Ad finem- Sch



SINGOLI:Kakhuri- Trio Mandili



SINGOLI:Last Christmas- Wham

ALBUM:Life in Bielefield- Casper



SINGOLI: Last Christmas- Wham

ALBUM:Short’n’sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI nazionali: Dolce Gabbana-TOQUEL, FLY LO, Beyond

SINGOLI internazionali Timeless- The weend, Playboi Carti

ALBUM:Back in black-AC/DC



SINGOLI:That’s so true- Gracie Abrams

ALBUM: Short’n’sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI:Gemmér gemmér-Iceguys

ALBUM: 1918 -Iceguys



SINGOLI nazionali: Hitkadamti mimch -Itay levy & Sashon Ephraim Shaulov

SINGOLI Internazionali:Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM: Lechanim shborim – Omer Adam



SINGOLI:Gli sbandati hanno perso – Maracash

ALBUM: È finita la pace- Maracash



SINGOLI Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM: Bjezmjatjezhnost.exe- Skryptonit



SINGOLI: Jeigu Žinai Ko Tu Nori-Adomas Vyšniauskas

ALBUM: Sutemos- Jessika Shy



SINGOLI: Lst Christmas- Wham

ALBUM: SOS Deluxe: LANA- SZA



SINGOLI:Tnatalizing- Tiesto & Soaky Siren

ALBUM: Ko je Crni Cerak?- Crni Cerak



SINGOLI nazionali:Crying alone in a saturday night – Shaun Farrugia

SINGOLI internazionali:Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM:SOS Deluxe: LANA- SZA



SINGOLI: I adore U- Hugel, Topic, Arash ft Daecolm

ALBUM:Bjezmjatjezhnost.exe- Skryptonit



SINGOLI:Snowman-Sia

ALBUM: Christmas-Micheal Bublè



SINGOLI:Last Christmas- Wham

ALBUM:Christmas- Micheal Bublè



SINGOLI: We pray -Coldplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna & TINI

ALBUM: Depeche mood-Slums Attack, Peja, DJ Decks



SINGOLI: Interstelar- Plutonio

ALBUM: Carta de Alforria- Plutonio



SINGOLI nazionali: Bam Bam- Miha Miller ft Alex Velea

SINGOLI internazionali: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Oteb- AlbertNbn



SINGOLI: Night Of Happy Hopes- Nikolay Baskov & Larisa Dolina & Yulia Kalauskova

ALBUM: Bjezmjatjezhnost.exe- Skryptonit



RADIO:Mandare tutto all’aria-Marco Mengoni



SINGOLI nazionali: Žrla Frla Crni Cerak feat. Cunami Flo & Neloe

SINGOLI internazionali: The door- Teddy Swims

ALBUM:Ko je Crni Cerak?- Crni Cerak



SINGOLI: Last Christmas- Wham

ALBUM: Impostor Syndrom- Viktor Sheen



SINGOLI nazionali: Lepo počasi – Anja Pavlin & Alfi Nipič

SINGOLI internazionali: People watching – Sam Fender

ALBUM: SOS Deluxe: LANA- SZA



SINGOLI: Gran via – Quevedo & Aitana

ALBUM: Buenas noches- Quevedo



SINGOLI:Last Christmas- Wham

ALBUM:Somla med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj



SINGOLI: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM: JVLIVUS III: Ad finem- Sch



SINGOLI:Canin beni çekti- Melike Şahin

ALBUM:SOS Deluxe: LANA- SZA

SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Bjezmjatjezhnost.exe- Skryptonit



SINGOLI Pannonia- DESH x Young Fly x Azahriah

ALBUM: Vissza sose nézz-Polkogep

Mi piace: Mi piace Caricamento...