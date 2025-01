“Yes I Can”, il nuovo anno comincia a sorpresa col ritorno di Bonnie Tyler

A sorpresa, nel giorno di Capodanno, è ricomparsa nell’airplay e immediatamente nelle charts nientemeno che Bonnie Tyler. La cantante gallese, icona degli anni 80, celebre per “Total eclypse of the earth” e rilanciata nel 2013 dalla pur non fortunata apparizione all’Eurovision in quota Regno Unito con “Believe in me” esce ora con “Yes I Can”, un nuovo singolo che la ripropone su brani inediti a quattro anni di distanza dall’albu, “The Best is yet to come”.

Il brano – cofirmato con l’italo-americano Bill Diluigi – è forte e rimanda a certe sonorità vintage che non fanno mai male e confermano che alla veneranda età di 74 anni, Bonnie Tyler è ancora sulla cresta dell’onda, reduce fra l’altro da un tour europeo, la cui tappa di Berlino è diventata lo scorso anno un album live.

Lontana dal mainstream da qualche anno (l’ultima certificazione è ormai di 32 anni fa), Boennie Tyler torna però come abbiamo detto in classifica, da dove mancava proprio ai tempi dell’Eurovision. Vedremo se – come appare probabile- questo singolo interessante farà da apripista al nuovo lavoro completo. Intanto prosegue la collaborazione col celebre produttore australiano David Mackay, altro santone del pop internazionale del passato.

