Alla scoperta di Séverine Bonnin: quando il pop canta in occitano

Se ci seguite lo sapete bene: il motto di Euromusica è che a noi non interessano le barriere linguistiche. Così ci piace, di tanto in tanto andare alla scoperta di proposte musicali curiose, inedite, sicuramente inusuali per il mainstream. In questo caso incontriamo un’artista che fa dall’utilizzo della lingua regionale la propria cifra artistica. Nata a Tolosa, Séverine Bonnin è una cantautrice che da tempo tiene viva la musica in lingua occitana.

Un idioma antico e affascinante, parlata da circa 23 milioni di persone fra Italia, Francia, Spagna e Principato di Monaco, che mescola espressioni delle tre lingue nazionali. “Fuoc en gabia”, che qui sentite è parte dell’ultimo EP dell’artista “Flama de libertat“. Bonnin proprio di recente ha partecipato al Liet International, una sorta di Eurovision delle lingue minoritarie, chiudendo al terso posto con “Catarsis”, dal lavoro precedente “Una nota de tu”, il suo primo in lingua occitana.

Un progetto, quello della musica in lingua occitana che la radio publica francese promuove attraverso appositi spazi, come anche ne ha altri dedicati alle altre lingue parlate nell’Esagono. Certamente è una sfida importante, che anche l’Italia, così ricca di dialetti e di proposte musicali che si staccano dal semplice italiano, dovrebbe saper cogliere.

