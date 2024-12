Sembra la Francia, ma è in Grecia: il sound retrò di Monsieur Minimal

Fra i nomi interessanti della scena elettronica e pop attuale c’è quello di Monsieur Minimal, al secolo Christos Tsitroudis. Si tratta di un dj e producer e polistrumentista arrivato al mainstream piuttosto tardi – ha 44 anni – ma che nell’ultimo periodo ha catturato anche l’attenzione degli esperti. Protagonista del ciclo di concerti itineranti Europavox, è uscito di recente con l’album “Seven (From East to west)”, accompagnato da questa meravigliosa “Last dance”, dalle atmosfere retrò.

L’ispirazione è infatti quella della musica francese anni 60 e 70, da Serge Gainsbourg, Claudine Longet fino ad arrivare alle sonorità più recenti, come i Daft Punk o gli M83 Protagonista abbastanza costante della scena live in tutto il Mediterraneo, meritano un ascolto altre produzioni fresche come “My soul is back” e “Anatolia ma il suo maggior successo è “Love story” del 2013. Ormai vicino ai 20 anni di carriera, ha all’attivo anche diverse collaborazioni di spicco con nomi prominenti della scena greca e non solo

