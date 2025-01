Top of the charts: Rosè & Bruno Mars, Central Cee e Bad Bunny conquistano Paesi

SINGOLI: Princeshë-Gjesti

ALBUM: The Absolute vol 2- Dafina Zeqiri





SINGOLI: Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Can’t rush greatness- Central Cee



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Alpenbarbie- Melissa Naschenweng



SINGOLI: Can ol- Aygün Kazımova

ALBUM:Can’t rush greatness- Central Cee



SINGOLI Fiandre: That’s so true- Gracie Abrams

SINGOLI Vallonia:Apt- Rosè & Bruno Mars

RADIO Germanofona: Wir- Reinhard Mey & Helene Fischer

ALBUM Fiandre: Ballonerism- Mac Miller

ALBUM Vallonia:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny



SINGOLI: I like it- Alesso ft Nate Smith

ALBUM:Muse- Jimin



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Can’t rush greatness- Central Cee



SINGOLI:Pistácie – Calin feat. Sofian Medjmedj

ALBUM: Bieber Fever Tour Life – Calin



SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Lil Baby- Wham



SINGOLI nazionali Andeo – Hiljson Mandela x Miach

SINGOLI internazionali: Bad dreams- Teddy Swims

ALBUM nazionali:Male Stvari- Interpreti Vari

ALBUM internazionali:Rome-The National



SINGOLI:Du ligner din mor – Benjamin Hav ft Lukas Graham

ALBUM: SOS-SZA



SINGOLI: Forever young- David Guetta ft Alphaville & Ava Max

ALBUM: Can’t rush greatness- Central Cee



SINGOLI: Menestys on paras tapa kostaa -Ares

ALBUM: Kunpa oisin kertonut -Mirella



SINGOLI:Nanani Nanana- Gazo

ALBUM Survival mode- Rilés



SINGOLI:V Ekstaze-Misha Xramovi



SINGOLI:Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM: Alles Isi- Isi Glück



SINGOLI: Messy -Lola Young

ALBUM:The secret of us- Gracie Abrams



SINGOLI nazionali: No mercy – Trannos

SINGOLI internazionali Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM:Identity Crisis- Tamta



SINGOLI:That’s s true- Gracie Abrams

ALBUM:Better man (Colonna Sonora Originale)- Robbie Williams



SINGOLI: Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Vogguvisur-Hafdis Huld



SINGOLI nazionali: Roked im hafchad- Moshe Kursia

SINGOLI Internazionali: Man down- Rihanna

ALBUM: Lechanim shborim- Omer Adam



SINGOLI:Mafia Slime 2 – Nerissima Serpe, Papa V & Fritu

ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny



SINGOLI Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM: Can’t rush greatness- Central Cee



SINGOLI: Jeigu Žinai Ko Tu Nori- Adomas Vyšniauskas

ALBUM: Sutemos- Jessika Shy



SINGOLI:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny



SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Goat Season: Final Chapter- Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI nazionali:Sorry-Aidan

SINGOLI internazionali:Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny



SINGOLI: Bam Bam- Misha Miller ft Alex Velea

ALBUM:Can’t rush greatness- Central Cee



SINGOLI:Fanga av ein stormvind (dallo show Hver gang vi mØtes)- Kjartan lauritzen,

ALBUM: Frihet i lenker-Marstein



SINGOLI: Ga dan!- Roxy Dekker

ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny



SINGOLI nazionali: Bam Bam- Misha Miller ft Alex Velea

SINGOLI internazionali: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Kill this album- CMH



RADIO:Born with a broken heart – Damiano David



SINGOLI nazionali: Bass-Jala Brat & Buba Corelli

SINGOLI internazionali: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM:Goat Season: Final Chapter- Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI: La La La – Naughy Boy & Sam Smith

ALBUM: Impostor Syndrom- Viktor Sheen



SINGOLI nazionali: Obljuba – Parvani Violet

SINGOLI internazionali: Forbidden road – Robbie Williams

ALBUM: Goat Season: Final Chapter- Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny



SINGOLI:Lucky Luciano- 23

ALBUM:Lost tapes- Yasin



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny



SINGOLI:Sana Guvenmiyorum-Dedublüman x Aleyna Tilki

ALBUM:Neon-Uzi

SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)- Travis Scott



SINGOLI Orgonabokor- Manuel

ALBUM: Orgonabokor- Manuel

