Zoë Tauran, il talento olandese con sangue delle Molucche

Zoe Tauran è il nome nuovo del pop olandese. Classe 1997, da qualche anno è solidamente nella scena mainstream nazionale e recentemente si è esibita anche all’Eurosonic Noorderslag di Groningen. Nata a Roden da famiglia delle Isole Molucche (l’arcipelago dell’Indonesia un tempo colonia olandese), è stata lanciata da bambina partecipando a The Voice Kids e ora si gode un successo importante: il primo album eponimo, trainato dal singolo “Therapie” è arrivato al disco di platino.

“De Laatste keer dat ik huil” è un bell’esempio del suo modo di porgere il pop ma è interessante anche “Monster”, che a dispetto del titolo è anche questa in olandese. In mezzo, una serie di collaborazioni importanti: quella con la crew hip hop Kriss Kross Amsterdam, con Ronnie Flex e con Claude, prossimo rappresentante olandese all’Eurovision. E recentemente ha aperto i quattro concerti olandesi del tour mondiale dei Coldplay.

