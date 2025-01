Music Moves Europe Talent Awards, delusione Daniela Pes: Judeline vince il Public Choic. Tutti i premiati

Judeline Lara Fernández, classe 2005, polistrumentista, vince il Public Choice dei Music Moves Europe Talent Awards 2025, il premio supportato da Creative Europe e Unione Europea rivolto agli artisti emergenti che rappresentano il suono europeo di oggi e di domani.

La cantante spagnola, che ha aperto recentemente i concerti di J Balvin, ha conquistato due premi: quello appunto del pubblico di tutto il mondo e anche uno dei cinque generali. Gli altri vincitori sono gli irlandesi Kingfishr, band folk di Limerick composta da compagni di università; il cantautore francese Emmanuel Sow in arte Yamê – vincitore anche del Jury Awards- e Naomi Sharon, Rising 2024 Artists To Watch di Spotify e prodotta da Drake, della quale avevamo parlato qui

Niente da fare per la sarda Daniela Pes, che pure era fra le 15 nominations. La giuria che ha assegnato i due premi non appannaggio del pubblico era composta da Jess Izatt di BBC Introduing, Filip Kostalek del festival Colours of Ostrava, Annika Walsh di Spotify oltre a Zaho De Sagazan, detentrice del Public Choice Award.

Per ognuno dei 5 vincitori, il premio è di 10.0000 euro da spendere nella promozione della loro carriera; più altri 5000 per il vincitore del Public Choice, che sarà scelto dai fan di tutta Europa e premiato nell’ambito dell’Eurosonic, più altri 15.000 complessivi per il vincitore del Grand Jury Prize..

Il premio è organizzato European Noorderslag e dai partner dei MME Awards: Liveurope, Yourope, Live DMA, IMPALA, Digital Music Europe, ICMP-CIEM, International Music Managers Forum (IMMF) e European Music Exporters Exchange (EMEE). Quanto a Judeline, è un nome interessantissimo, basta ascoltare “Canijo” ma anche “Inri”. O ancora “Mangata“. Per lei parlano gli oltre un milione di ascolti, da completa esordiente, dopo l’uscita del primo EP “De la luz”.

