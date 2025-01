Le canzoni che non sentiremo ad Eurovision 2025: “Semafoare” di Bacho & Carnival Brain

La vicenda della Moldavia, ritiratasi dall’Eurovision Song Contest 2025 con la cancellazione della finale nazionale da parte della tv TRM, ufficialmente per motivi artististici, si conclude definitivamente perchè l’emittente ha rifiutato l’offerta di sponsorizzazione presentata dai grandi favoriti, il cantante Bacho e la crew estone-moldava Carnival Brain.

Dunque la loro canzone “Semafoare” non farà parte – a questo punto è ufficiale – dell’Eurovision 2025. Non sapremo mai l’identità dello sponsor, probabilmente, anche se è possibile che possa essere stato lo stesso motore dell’operazione, il dj e producer Anton Ragoza, componente dei Carnival Brain ad averla messa in campo. Si tratta infatti dello stesso artista che faceva parte dei SunStroke Project, già due volte rappresentanti eurovisivi per la Moldavia: nel 2010 con Olia Tira e nel 2017 da soli, quando centrarono uno storico terzo posto.

“Epic Violin Guy”, così è stato soprannominato dopo la partecipazione eurovisiva, dopo l’uscita dal progetto, ha aperto una sua casa discografica con sede in Estonia (nel 2023 a Liverpool aveva prodotto Alika Milova, in gara con “Bridges”) e varato i Carnival Brain insieme al connazionale Dumitru Golban.

Bacho è invece Edgar Bacioi, cantante e ballerino moldavo già famoso su TikTok.

