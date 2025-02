Festival di Sanremo 2025, Settembre con “Vertebre” vince le Nuove Proposte

REPORT LIVE DA SANREMO – Andrea Settembre, in arte solo Settembre, vince le Nuove Proposte di Sanremo 2025 col brano “Vertebre”. Ha battuto nella finalissima andata in scena poco fa sul palco dell’Ariston Alex Wyse col brano “Rockstar”.

In semifinale, nella serata di ieri avevano eliminato rispettivamente Maria Tomba e il duo Vale LP e Lil Jolie. Classe 2001, Settembre,che ha debuttato a 12 anni con “Io canto” di Canale 5, è uscito dalla penultima edizione di X Factor, nella squadra di Dargen D’Amico. Prima ancora, nel 2019, aveva partecipato a “The Voice of Italy”, entrando nella squadra di Gigi D’Alessio e, uscito dal talent, ha trovato il proprio, vasto, pubblico su TikTok, dove ha pubblicato diversi suoi brani. a sua versione di “Amandoti”, con barre in napoletano, è nella Top Ten dei brani più virali sul web.

Per lui, che nei giorni scorsi aveva già portato a casa un importante riconoscimento, vincendo la nona edizione del Premio ‘Nuovo Imaie Enzo Jannacci’ anche il Premio della Critica delle Nuove Proposte (38 voti), davanti ad Alex Wyse (27), Valee Lp e Lil Jolie (19) e Maria Tomba (8) e il premio della sala stampa Lucio Dalla (le radio).

Una vittoria, quella del cantante campano, ampiamente prevista nel momento in cui sono stati eletti i finalisti, visto che anche su Spotify, ormai vero termometro della musica giovane, aveva il triplo degli ascolti di tutti gli altri.Ad Alex Wyse non è bastata una risicata vittoria al televoto: decisivo il voto delle due sale stampa. Peccato solo che questo duello sia andato in onda all’una meno venti di notte, relegando di nuovo i giovani a comparese.

Considerando il concorso delle Nuove Proposte complessivamente, ovvero sia come gara a parte, sia con il diritto per i finalisti di partecipare alla gara dei Campioni nella stessa edizione di Sanremo, si tratta del quindicesimo solista uomo vincitore su 16 edizioni dopo Arisa (2009: in ordine Tony Maiello, Raphael Gualazzi, Alessandro Casillo, Antonio Maggio, Rocco Hunt, Giovanni Caccamo, Francesco Gabbani, Lele, Ultimo, Leo Gassman, Einar e Mahmood (pari merito, senza un vincitore), Gaudiano, Yuman, Gianmaria prima di lui, con l’eccezione di Clara nel 2023.

