“Mauvais Garçon”, il nuovo talento belga Helena canta le relazioni tossiche

Arriva dal Belgio una delle canzoni destinate a riscaldare la Primavera. Si chiama “Mauvais Garçon” e la canta Helena Bailly, giovanissima cantautrice classe 2002 resa famosa anche in Francia dalla partecipazione nel 2023 a Star Academy, vera e propria fucina di talenti in Francia.

Benchè eliminata nella fase dei confronti da Pierre Garnier, poi vincitore – ne abbiamo parlato qui – Helena ha riscosso subito un enorme successo: il suo primo singolo “Aimée pour de vrai” ha vinto il disco d’oro sia in Francia che in Belgio e i suoi singoli successivi hanno fatto altrettanto. Su tutti “Summer body”, contenuto nel primo EP “Pas de seum pour le summer”. Questo nuovo singolo sulle relazioni tossiche – quegli amori che ti fanno male ma dai quali non riesci a staccarti – è senz’altro la sua miglior produzione.

Il cattivo ragazzo mi umilia

Mi ha detto che non sono bella così

Che sono inutile

Che non è mai felice con me

Il cattivo ragazzo dice che mi ama

Ma vorrebbe cambiare tutto di me

Fino al mio modo di essere (…)

Non vuole che vada in discoteca

Che parlo, che ballo con gli altri (…)

Ma resto

Dimmi perché rimango

Con il cattivo ragazzo

In soli due anni questa giovane artista ha anche vinto il premio come Rivelazione dell’Anno agli NRJ Awards, gli equivalenti francesi degli MTV Awards e si è guadagnata anche l’inserimento fra i 30 Under 30 ppiù influenti della versione belga di Forbes.

