Top of the charts: dominano Lola Young, Rosè & Bruno Mars e Sabrina Carpenter

SINGOLI: Princeshë– Gjeshti

ALBUM:Pranverë / Verë ’25- Buta



SINGOLI: Not like us- Kendrick Lamar

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The Weeknd



SINGOLI: Wackelkontakt -Oimara

ALBUM:Winperschlag -Rainhard Fendrich



SINGOLI:São Paulo- The Weeknd & Anitta

ALBUM:Hurry Up Tomorrow- The Weeknd



SINGOLI Fiandre: Messy-Lola Young

SINGOLI Vallonia: Ciel- Gims

RADIO Germanofona: Castaways- Milow feat. Florence Arman

ALBUM Fiandre: So Close To What- Tate McRae

ALBUM Vallonia:Le nord se souvient- Gims



SINGOLI:Bam Bam- Misha Miller ft Alex Velea

ALBUM:Muse- Jimin



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: So Close To What- Tate McRae



SINGOLI: Blka Blaka – Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI:Pistácie – Calin feat. Sofian Medjmedj

ALBUM: Impostor syndrom – Viktor Sheen



SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: So Close To What- Tate McRae



SINGOLI nazionali Ako ne znaš šta je bilo-Marko Perković Thompson i Hrvatske Ruže

SINGOLI internazionali: Abracadabra – Lady Gaga

ALBUM nazionali:Dmns & Mosquitoes- Baby Lasagna

ALBUM internazionali:Teenager Of The Year- Franck Black



SINGOLI:Blodigt-Anton Westerlin ft Annika

ALBUM: Short’n sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI: Espresso Macchiato-Tommy Cash

ALBUM: So Close To What- Tate McRae



SINGOLI: Diana-Turisti

ALBUM: Apathia -Ares



SINGOLI:Ciel- Gims

ALBUM Le Nord se souvient – Gims



SINGOLI:V Ekstaze-Misha Xramovi



SINGOLI:Wackelkontakt -Oimara

ALBUM: Pazifik- Provinz



SINGOLI: Not like us- Kendrick Lamar

ALBUM:People watching – Sam Fender



SINGOLI nazionali: Griselda- RACK, Sin Laurent

SINGOLI internazionali Not like us – The Weeknd

ALBUM:Carpenters Gold- Carpenters



SINGOLI:Messy -Lola Young

ALBUM:Short’n sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI: RÓA-Væb

ALBUM: Vogguvisur-Hafdis Huld



SINGOLI nazionali:Le lefanot El- Nisrin

SINGOLI Internazionali: Messy -Lola Young

ALBUM: Gitra velanishum-Osher Cohen



SINGOLI:Balorda nostalgia-Olly

ALBUM: Tutta vita-Olly



SINGOLI Messy -Lola Young

ALBUM: Alisher -Morgenshtern



SINGOLI:Tavo akys -Katarsis

ALBUM: Sutemos- Jessica Shy



SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: So Close To What- Tate McRae



SINGOLI:Messy-Lola Young

ALBUM:Sen I Dah – Senidah



SINGOLI nazionali:Kant-Miriana Conte

SINGOLI internazionali:Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM:So Close To What- Tate McRae



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM:Alisher -Morgenshtern



SINGOLI:Ordinary- Alex Warren

ALBUM:Short ‘n’sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI: Beetje van mij- Antoon

ALBUM: Short ‘n’sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI: Pięknie płyniesz – Dawid Podsiadlo

ALBUM:25- Fisz Emade Tworzywo



SINGOLI: Oh Garota Eu Quero Voce So Pra Mim -Oruam, Ze Felipe & MC Tuto Featuring DJ LC da Roca, MC K9, MC Rodrigo do CN & mc pl alves

ALBUM: So Close To What- Tate Mc Rae



SINGOLI nazionali: Bam Bam- Misha Miller ft Alex Velea

SINGOLI internazionali: Forever young – David Guetta, Alphaville, Ava Max

ALBUM:Mixed feelings -Marko Glass



SINGOLI: Egoistka-Zivert

ALBUM: Alisher -Morgenshtern



RADIO:Messy-Lola Young



SINGOLI nazionali: Moj Si High- Senidah

SINGOLI internazionali: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM:Sen I Dah – Senidah



SINGOLI: Pistácie – Calin feat. Sofian Medjmedj

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI nazionali: Pusti, da gori – Žan Videc

SINGOLI internazionali: Nice to meet you – Myles Smith

ALBUM: Sen I Dah – Senidah



SINGOLI: Capaz (Merengueton)- Yoghaki & Alleh

ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny



SINGOLI: Bara bada bastu – Kaj

ALBUM:Somna Med Humland Djodjj- Humland Djodjj



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Tag & Nacht- Patent Ochsner



SINGOLI:Gözlerinden gözlerine- Semicenk

ALBUM: Alter ego-Lisa

SINGOLI: Bam Bam- Misha Miller ft Alex Velea

ALBUM: Alisher -Morgenshtern



SINGOLI Zha Maj dur- L.L. Junior x Azahriah feat. Farkas Pisti

ALBUM: Orgonabokor- Manuel

