San Marino Song Contest 2025, Gabry Ponte contro tutti: stasera in palio un posto per l’Eurovision

Tutto pronto stasera, dalle 21, per la finale del San Marino Song Contest 2025, l’ultimo atto del concorso partito come “Una voce per San Marino” che assegna il biglietto per l‘Eurovision Song Contest 2025 in quota San Marino. Giunto alla quarta edizione, quest’anno la Rai – di cui San Marino RTV è consociata – ha preso fortemente in mano il progetto. Il dg Roberto Seergio già dg della Rai ha chiamato Massimo Bonelli, già capo del Concertone del Primo Maggio alla direzione artistica.

L’evento, realizzato con il supporto di un prestigioso team di professionisti, che vedrà alla regia Cristiano D’Alisera, Annalisa Montaldo come autrice capo progetto, Marco Lucarelli alla direzione della fotografia, mentre la scenografia è affidata a Marco Calzavara.A condurre lo show in diretta dal Teatro comunale di Dogana – diretta su San Marino RTV canale 831 DTT, Radio San Marino, Radio 2 (commento Martina Martorano), Radio 2 Visual canale 202, Rai Play e RaiPlay Sound e in Dab+ tramite il consorzio Media Dab – saranno Francesco Facchinetti e Flora Canto, con incursioni di Cristiano Malgioglio. L’evento potrà anche essere seguito attraverso i nuovi canali Instagram e TikTok. Ospiti canori La Rappresentante Di Lista e Senhit, tre volte rappresentante sammarinese.

Come sarà scelto il vincitore

Come da tradizione, trattandosi di un evento organizzato a San Marino, non c’è televoto. Deciderà la giuria composta dal dicografico già direttore di MTV Italia Luca De Gennaro, da Federica Gentile di RTL 102.5 e Ema Stokholma di Radio 2 (entrambi commentatrici Eurovision Rai nel recente passato), Mario Andrea Ettorre – Direttore Marketing Siae e dallo stesso Roberto Sergio.

Una giuria di cinque giornalisti voterà invece il premio della critica. A presiederla il critico musicale e giornalista di spettacolo Stefano Mannucci (Il Fatto Quotidiano, già in giuria Rai all’Eurovision 2021), con lui l’inviata di Avvenire Angela Calvini, la vice capo degli spettacoli della agenzia AdnKronos Antonella Nesi, la giornalista de Il Tempo Carmen Guadalaxara (con un passato da speaker radiofonica) e Valerio Baroncini (vicedirettore Il Resto del Carlino). I giornalisti avranno il compito di valutare la proposta artistica più interessante e valida in valore assoluto e poi la qualità del brano e la performance live dell’artista. Dalla somma dei loro voti (da 1 a 10 per ciascuno) si otterrà una classifica che determinerà l’artista a cui verrà attribuito il Premio della Critica del San Marino Song Contest.

Verranno inoltre assegnati anche il Premio San Marino RTV Ludovico Di Meo – al miglior emergente – e il Premio Una Voce per San Marino al miglior artista sammarinese.

Gli artisti in gara al San Marino Song Contest 2025

Grande favorito dai pronostici ovviamente Gabry Ponte con la sua “Tutta l’Italia”, intonata da Andrea Bonomo e utilizzata come sigla al Festival di Sanremo da Carlo Conti. Ma occhio anche al redivivo Pierdavide Carone, fresco di vittoria ad “Ora o mai più” e titolare di uno dei pezzi migliori e alla alessandrina Elasi, già vincitrice del premio Nuovo Imaie a Musicultura (qui la nostra intervista).

San Marino verso l’Eurovision 2025

Giunto quest’anno alla quindicesima partecipazione, San Marino ha debuttato nel 2008. I primi rappresentanti del Titano selezionati furono i Miodio, band italo-sammarinese che con “Complice” chiusero all’ultimo posto, in semfinale.

Dopo uno stop di due anni, San Marino ritorna a partecipare nel 2011 con una giovane Senhit con “Stand by”, cnatante italo-eritrea che ritornerà anche nel 2020 (edizione cancellata) e nel 2021 con “Freaky” prima ed “Adrenalina” poi, riuscendo con il secondo brano a raggiungere la finale, pur piazzandosi solo al 22° posto.

Prima ancora si era qualificato nel 2014 con “Maybe” di Valentina Monetta (24° posto). Terza e ultima qualificazione per San Marino nel 2019 con Serhat e la sua “Say Na Na”. Lo scorso anno invece i Megara, nonostante una delle entries più convincenti, non ce l’hanno fatta.

Euromusica vi racconterà stasera l’evento in diretta dal Teatro di Dogana, con il direttore Emanuele Lombardini e Donato Cafarelli.

