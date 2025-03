Le canzoni che non sentiremo ad Eurovision 2025: “Nothing can’t stop love” di Moss Kena

Come spesso capita nelle selezioni nazionali per l’Eurovision dall’esito incerto, i favoriti entrano come tali e poi vengono clamorosamente sconfitti. In pochi nella rinnovata selezione tedesca avrebbero scommesso sulla mancata vittoria di Moss Kena, nettamente il nome più famoso in concorso. Invece la sua ballata “Nothing can stop love” si è fermata solo al terzo posto, con il biglietto consegnato agli austriaci Abor & Tynna con “Baller”.

Moss Kena, al secolo Thomas McKenna, avrebbe potuto essere il primo inglese a rappresentare la Germania. Nato nel Regno Unito nel 1999, la sua popolarità in Germania è dovuta alla recente collaborazione col dj Purple Disco Machine nel brano “Fireworks”, disco di platino in diversi Paesi, Italia compresa.

Da allora la carriera si è sviluppata soprattutto in Germania, con una serie di collaborazioni importani (i producer Toby Romeo e Alle Farben, con la bellissima “Forgot how to love”), mentre i tre EP incisi risalgono al prima della sua esperienza tedesca.

