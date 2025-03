“Hush hush”, Meira Omar da Love is Blind al Melodifestivalen con sonorità mediorientali

“Hush hush” di Meira Omar potrebbe benissimo rientrare alla voce “Le canzoni che non sentiremo ad Eurovision 2025”, ma abbiamo scelto di proporla prima che il Melodfestivalen finisca (stasera), prima di San Marino, perchè è il brano giusto per accompagnarci verso il sabato sera.

Finalista nel concorso svedese, Meira Omar ha una storia particolarissima. Nata a Kabul nel 1993, la modella e influencer ha quindi origine afghane, ma è cresciuta in Svezia, dove la sua famiglia si è rfiugiata e dove lei è diventata popolarissima grazie alla partecipazione alla versione svedese del programma “Love is blind” su Netflix (potete ancora vederlo, ha preso parte alla prima edizione), che è una sorta di speed date al buio, dove cioè le coppie possono arrivare a sposarsi senza essersi mai visti fino al giorno del matrimonio.

Oltre ad uscire sposata col Financial Advisor Oskar Nordstrand, da economista giramondo Meira Omar è diventata rapidamente una star dei social. La partecipazione al Melodifestivalen ha segnato il suo debutto nella musica, con un brano che è andato anche benissimo in classifica e che come nella migliore tradizioni dei brani scritti pensando all’Eurovision, simula perfettamente gli stereotipi del sound mediorientale, ben amalgamati col classico pop made in Sweden e conditi con un ritornello irresistibile.

Fra l’altro si è verificato un episodio curioso durante la sua esibizione. Qui sotto vedete il video della prova generale, ma nel corso della semifinale, il cameraman che la riprendeva è crollato a terra, danneggiando sicuramente la resa televisiva (qui il video dell’esibizione). Lo staff dell’artista non ha però fatto ricorso, la tv l’ha parzialmente risarcita caricando anche il video delle prove dove le riprese sono regolari.

