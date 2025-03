“Calafrio” di Jéssica Pina, la cantaurice e jazzista che ha conquistato Madonna

Seconda a sorpresa per le giurie- anche davanti al grande favorito Fernando Daniel – e sesta assoluta Jéssica Pina è la grande rivelazione del Festival da Canção 2025, il concorso che assegna il biglietto portoghese per l’Eurovision (andato ai NAPA). “Calafrìo” è un brano che esalta molto le sue origini angolane e capoverdiane.

Cantautrice e trombettista di matrice jazz, Pina è lontana dal mainstream ma ben conosciuta nei circuiti indipendenti. Nel 2018 pubblica un meraviglioso album solo strumentale dal titolo “Essencia” (qui per ascoltarlo), poi nel 2019 riceve l’invito di Madonna a unirsi a lei nel tour mondiale MADAME X. Ma la lista di collaborazioni è lunga e varia: Bonga, Mykki Blanco, H.M.B., Matias Damásio e David Fonseca. Dopo l’esperienza mondiale, nel 2021 Jéssica Pina ha pubblicato l’EP “Vento Novo” scritto insieme a Rita Vian, uno dei nomi emergenti del crossover lusitano (mescola fado ed elettronica). Qui la titletrack

A questo seguono una lunga serie di concerti in Portogallo, in Spagna (invitata Mikky Blanco per il suo tour europeo) e poi in giro per l’Europa insieme al collettivo americano Brooklyn Funk Essentials, per finire col Sudafrica al Joy of Jazz Festival. Fino all’arrivo sul palco del contest che porta all’Eurovision, dove ha conquistato la finale.

