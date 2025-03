“So Into You” (e un nuovo EP), il grande ritorno delle B*Witched

Per quelli come chi scrive che hanno superato i 40, le B*Witched sono state uno dei must della post adolescenza. Ne scriviamo perchè dopo 23 anni esce “Ripped jeans” un nuovo EP, accompagnato dal bel singolo “So into you”. Le B*Witched, irlandesi, erano la risposta femminile ai Boyzone e in anni in cui le sonorità celtiche andavano molto forte, sulla scia di “Riverdance“, l’interval act dell’Eurovision 1994 incentrato sulla danza irlandese, trovarono enorme successo con “C’est la vie”, che vedeva il quartetto eseguireproprio alcuni passi di quella danza

Ben 15 dischi di platino con l’album d’esordio che portava il loro nome (anno 1998), le B* Witched ebbero un breve ma intenso periodo di mainstream internazionale (andò forte anche l’altro singolo “Rollercoaster”). Già il secondo lavoro “Awake and breathe” ebbe molta meno eco internazionale. Scioltesi nel 2002, sono tornate insieme 10 anni dopo con una serie di riedizioni per l’estero dei loro lavori. Il ritorno nel mainstream ripartendo dalla loro Irlanda, per celebrare i 25 anni di carriera (uscì il singolo “Birthday“) le ha convinte ad una nuova produzione. Che ovviamente le vede oggi donne più mature, ma non per questo meno affascinanti e con l’affiatamento ancora intatto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...