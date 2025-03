Top of the charts: oltre a Lady Gaga, domina Playboi Carti

SINGOLI: Ezel- Adem Ramadani & Meda

ALBUM:Pranverë / Verë ’25- Buta



SINGOLI: Anxiety – Doechii

ALBUM: Music- Playboi Carti



SINGOLI: Wackelkontakt- Oimara

ALBUM:WHere be dragons- Tobias Sammet’s Avantasia



SINGOLI:Evil Jordan- Playboi Carti

ALBUM:Music- Playboi Carti



SINGOLI Fiandre: Messy-Lola Young

SINGOLI Vallonia: Ciel- Gims

RADIO Germanofona: Castaways- Milow feat. Florence Arman

ALBUM Fiandre: Mayhem- Lady Gaga

ALBUM Vallonia:Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI:Bam Bam- Misha Miller ft Alex Velea

ALBUM:Muse- Jimin



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Music- Playboi Carti



SINGOLI: Blaka Blaka – Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI:Pistácie – Calin feat. Sofian Medjmedj

ALBUM: Impostor syndrom – Viktor Sheen



SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Music- Playboi Carti



SINGOLI nazionali Ako ne znaš šta je bilo– Poison Cake- Marko Bosnjak

SINGOLI internazionali: Abracadabra – Lady Gaga

ALBUM nazionali:Do Zvijezda- Chui

ALBUM internazionali:I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)- Teddy Swims



SINGOLI:Hele vejen- Omar ft Mumle

ALBUM: Dansk Melodi Grand Prix 2025- Interpreti Vari



SINGOLI: Espresso Macchiato-Tommy Cash

ALBUM: Music- Playboi Carti



SINGOLI: Bara bada bastu – Kaj

ALBUM:Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI:Ciel- Gims

ALBUM Le Nord se souvient – Gims



SINGOLI:V Ekstaze-Misha Xramovi



SINGOLI:Wackelkontakt -Oimara

ALBUM: Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI: Pink Pont Club- Chappel Roan

ALBUM:Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI nazionali: Griselda- RACK, Sin Laurent

SINGOLI internazionali SKZHOP VER.- Stray Kids

ALBUM:GNX- Kendrick Lamar



SINGOLI:That’s so true- Gracie Abrams

ALBUM:Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI: RÓA-Væb

ALBUM: Vögguvísur-.Hafdis Huld



SINGOLI nazionali:Le lefanot El- Nisrin

SINGOLI Internazionali: Messy -Lola Young

ALBUM: Kel halchanim Nigmeru- Odeya



SINGOLI:Balorda nostalgia-Olly

ALBUM: Mayhem – Lady Gaga



SINGOLI Abracadabra-Lady Gaga

ALBUM: Music- Playboi Carti



SINGOLI:Vienas- Free Finga

ALBUM: Sutemos- Jessica Shy



SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI:Messy-Lola Young

ALBUM:Music- Playboi Carti



SINGOLI nazionali:Kant-Miriana Conte

SINGOLI internazionali:Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM:Music- Playboi Carti



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM:Music-Playboi Carti



SINGOLI:Ordinary- Alex Warren

ALBUM:Short ‘n’sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI: Casual-Roxy Dekker

ALBUM: Mama I Made it – Roxy Dekker



SINGOLI: Walk with me -Felix Jaehn, Shouse

ALBUM:Fugazi-Kuban, Favst



SINGOLI: Oh Garota Eu Quero Voce So Pra Mim -Oruam, Ze Felipe & MC Tuto Featuring DJ LC da Roca, MC K9, MC Rodrigo do CN & mc pl alves

ALBUM: Music-Playboi Carti



SINGOLI nazionali: Maria Maria-Lidia Buble

SINGOLI internazionali: Forever young – David Guetta, Alphaville, Ava Max

ALBUM: Music-Playboi Carti



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Ne vse doma- Noize Mc



RADIO: Balorda nostalgia-Olly



SINGOLI nazionali: Zatavaranje – Elena & Buba Corelli

SINGOLI internazionali: Apt – Rosé & Bruno Mars

ALBUM:Music- Playboi Carti



SINGOLI: Pre vás hrám -Kali & Karol Duchon & Peter Pann

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI nazionali: 5 minut – 2B

SINGOLI internazionali: Messy- Lola Young

ALBUM: Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI: Capaz (Merengueton)- Yoghaki & Alleh

ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny



SINGOLI: Bara bada bastu – Kaj

ALBUM:Somna Med Humland Djodjj- Humland Djodjj



SINGOLI: Wacklekontakt -Oimara

ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS– Bad Bunny



SINGOLI:Gözlerinden gözlerine- Semicenk

ALBUM:Music- Playboi Carti

SINGOLI: Vdoma- Antytila

ALBUM: Music-Playboi Carti



SINGOLI Zha Maj dur- L.L. Junior x Azahriah feat. Farkas Pisti

ALBUM: Ezerből egy- Kalapacs

