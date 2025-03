Road to Eurovision 2025: con le canzoni di Francia e Georgia lineup completa, la Svizzera canterà per diciannovesima

Con l’annuncio di Mariam Shengelia e del suo brano “Freedom” in rappresentanza della Georgia e la presentazione in grande stile – allo Stade de France nell’intervallo di Francia-Scozia, atto finale del 6 Nazioni che ha incoronato les bleus – del brano di Louane (“Maman”, una ballata pop di grande intensità) si completa la lineup dell‘Eurovision Song Contest 2025 in programma dal 13 al 17 Maggio prossimi a Basilea in Svizzera alla St.Jakobshalle

Farà molto discutere la scelta della tv georgiana, da tempo sotto osservazione EBU per lo stretto controllo da parte del governo filorusso: Shengelia sarebbe infatti una fervente sostenitrice di Sogno Georgiano, il partito filorusso al potere contro cui la gente sta protestando nelle strade da 100 giorni.

Oltre a questi brani è stato presentato il revamping di “Esa diva”, la canzone di Melody (Spagna) ora diventata un generico EDM sicuramente peggiore del già mediocre pezzo precedente. Tommy Cash ha invece presentato un nuovo video di “Espresso Macchiato” (lo trovate sotto)

Infine, si conosce già la posizione nella quale si esibirà direttamente in finale Zoë Më con “Voyage” in rappresentanza della Svizzera padrona di casa: come da tradizione infatti, il suo posizionamento è stato sorteggiato ieri nel corso dell’Head of Delegation meeting che si è svolto a Basilea.

Prima Semifinale

Prima metà:

Svezia- KAJ con “Bara bada bastu” (lingua: svedese)

Ucraina- Ziferblat con “Bird of Pray” (lingua: inglese,ucraino)

Slovenia- Klemen con “How musch time do we have left?” (lingua: inglese)

Islanda VÆB con “Róa” (lingua: islandese)

Estonia- Tommy Cash con “Espresso Macchiato” (lingua: inglese, broccolino)

Polonia- Justyna Steczkowska con “Gaja” (lingua: polacco)

Portogallo- NAPA con “Deslocado” (lingua: portoghese)

Seconda metà:

Paesi Bassi- Claude con “C’est la vie” (lingua: francese)

Azerbaigian- Mamagama con “Run with U” (lingua: inglese)

Albania – Skodra Elektronike con “Zjerm” (lingua: albanese)

San Marino- Gabry Ponte con “Tutta l’Italia” (lingua: italiano)

Belgio- Red Sebastian con “Strobe lights” (lingua: inglese)

Cipro- Theo Evan con “Shh” (lingua: inglese)

Croazia- Marko Bosnjak con “Poison cake” (lingua: inglese)

Norvegia – Kyle Alessandro con “Lighter” (lingua: inglese)



Paesi del “Big 5” che votano durante la prima semifinale:

Svizzera- Zoë Më con Voyage (lingua francese)

Italia- Lucio Corsi con “Volevo essere un duro” (lingua: italiano)

Spagna- Melody con “Esa diva” (lingua: spagnolo)

Seconda Semifinale

Prima metà:

Austria- JJ con “Wated love” (lingua: inglese)

Lituania – Katarsis con “Tavo Akys” (lingua: lituano)

Armenia- Parg con “Survivor” (lingua: inglese)

Montenegro- Nina Žižić con “Dobro dosli” (lingua: montenegrino)

Grecia- Klavdia con “Asteromata” (lingua: greco)

Irlanda- Emmy con “Laika Party” (lingua: inglese)

Australia- Go Jo con “Mikshake Man” (lingua: inglese)

Lettonia. Tautumeitas con “Bur man laimi” (lingua: lettone)

Seconda metà:

Cechia – Adonx con “Kiss Kiss Goodbye” (lingua: inglese)

Israele- Yuval Raphael (lingua: inglese, francese, ebraico)

Malta- Miriana Conte con “Serving” (lingua: inglese)

Finlandia- Erika Vikman con “Ich komme” (lingua: finlandese)

Danimarca Sissal con “Hallucination” (lingua: inglese)

Lussemburgo- Laura Thorn con “La poupée monte le son” (lingua: francese)

Georgia- Mariam Shengelia con “Freedom” (lingua: inglese, georgiano)

Serbia Princ con “Mila” (lingua: serbo)

Paesi del “Big 5” che votano durante la prima semifinale:

Francia- Louane con “Maman” (lingua: francese)

Germania – Abor & Tynna con “Baller” (lingua:tedesco)

Regno Unito- Remember Monday- “What the hell just happened?” (lingua: inglese)

