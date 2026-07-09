“Gia panta nai”, la versione greca di “Per sempre si”: duetto Antigoni-Sal Da Vinci

“Per sempre sì” anche in greco. Pubblicata la prima versione ufficiale in lingua straniera della canzone con cui Sal Da Vinci ha rappresentato l’Italia ad Eurovision 2026. Si chiama “Gia panta nai” e la canta Antigoni, che a Vienna ha rappresentato invece Cipro.

Ma la sorpresa è che insieme con Antigoni canta il ritornello in italiano lo stesso artista campano. Bello poi sentire che un’artista così lontana dalla nostra lingua (Antigoni è inglese, di origini cipriote), si confronti in un pezzetto del brano anche con l’Italiano.

Curiosamente – o forse no- Antigoni ha scelto la sua presenza ad un matrimonio in Puglia per dare l’annuncio.

Alcune canzoni trovano la storia perfetta… Mentre stavamo creando la versione greca di Per Semper Sì con l’incredibile Sal Da Vinci, mia sorella Sophia ha sposato il suo fidanzato d’infanzia, Oli, in Italia. Una sposa greco-cipriota. Uno sposo italiano. Un vero matrimonio che unisce le due culture che questa canzone celebra al meglio.

Un enorme grazie a Sal Da Vinci e al suo team per avermi dato fiducia e avermi permesso di creare la versione greca di questa canzone. Me ne sono innamorata completamente durante l’Eurovision e sognavo di portarla nella mia lingua, e sono così grata che lui sia stato così disponibile a realizzare questa splendida collaborazione