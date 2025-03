The Rumpled, il folk rock delle Dolomiti che sta sfondando in tutta Europa

Secondi classificati al San Marino Song Contest e vincitori morali del concorso (primi fra quelli passati dalle selezioni per questo vincitori del premio Una Voce per San Marino), The Rumpled hanno trovato la visibilità che manca loro in Italia. Originari delle Dolomiti, hanno portato in gara un brano, “You Get me so high” che uscirà in versione discografica soltanto il mese prossimo.

Poco noti al mainstream italiano, The Rumpled hanno però oltre 10 anni di storia e sono invece popolari all’estero: proprio in questo periodo sono in tour fra Regno Unito, Francia e Germania dove propongono un frizzante mix fatto di folk irlandese e sonorità rock, ska e punk. Il risultato finale è una serie di canzoni immediatamente ballabili, energetiche e incalzanti, capaci di far presa su ogni genere di pubblico. Un album e quattro EP all’attivo, un altro EP in uscita e un album che vedrà la luce nel 2026, recentemente hanno anche fatto da supporters degli australiani The Rumjacks.

Sicuramente molto aiutati dall’aver scelto l’inglese come lingua, The Rumpled hanno all’attivo diverse collaborazioni con gli artisti della loro scena, ultima quella con The O’Reillys and the Paddy Hats nel brano “Dancing scars”.Freschissima l’uscita del nuovo singolo “It’s okay”.

A questo link l’intervista da noi realizzata con The Rumpled.

