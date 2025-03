Top of the charts: Lady Gaga domina, tiene Playboi Carti, spunta Alex Warren

SINGOLI: Princeshë– Gjesti

ALBUM:Pranverë / Verë ’25- Buta



SINGOLI: Not like us- Kendrick Lamar

ALBUM: O tebe- Yakone & Kiliana



SINGOLI: Wackelkontakt- Oimara

ALBUM:Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI:Not like us- Kendrick Lamar

ALBUM:Music- Playboi Carti



SINGOLI Fiandre: Messy-Lola Young

SINGOLI Vallonia: Ciel- Gims

RADIO Germanofona: The emptiness machine-Linkin Park

ALBUM Fiandre: Alles onder controle- Tourist MC

ALBUM Vallonia:Helé-Helena



SINGOLI:Bam Bam- Misha Miller ft Alex Velea

ALBUM:Muse- Jimin



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Music- Playboi Carti



SINGOLI: Blaka Blaka – Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI:Pistácie – Calin feat. Sofian Medjmedj

ALBUM: Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI nazionali Andeo– Hiljson Mandela x Miach

SINGOLI internazionali: Abracadabra – Lady Gaga

ALBUM nazionali:Jedinstvo-Kalikamo

ALBUM internazionali:Romance- Fontaines D.C



SINGOLI:Hele vejen- Omar ft Mumle

ALBUM: Dansk Melodi Grand Prix 2025- Interpreti Vari



SINGOLI: Espresso Macchiato-Tommy Cash

ALBUM: Music- Playboi Carti



SINGOLI: Bara bada bastu – Kaj

ALBUM:Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI:Ninao- Gims

ALBUM 2025 Au pays des enfoirés – Les enfoirés



SINGOLI:V Ekstaze-Misha Xramovi



SINGOLI:Wackelkontakt -Oimara

ALBUM: The Overview- Stevan Wilson



SINGOLI: Ordinary- Alex Warren

ALBUM:Music- Playboi Carti



SINGOLI nazionali: Pinelli- Th Mark, Dani Gambino

SINGOLI internazionali Not like us- Kendrick Lamar

ALBUM:Gold- ABBA



SINGOLI:Ordinary- Alex Warren

ALBUM Short ‘n’ sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI: RÓA-Væb

ALBUM: Music- Playboi Carti



SINGOLI nazionali:Bokran- Tal Vakanin

SINGOLI Internazionali: Messy -Lola Young

ALBUM: Kel halchanim Nigmeru- Odeya



SINGOLI:Balorda nostalgia-Olly

ALBUM: Radio Vega-Rose Villain



SINGOLI Abracadabra-Lady Gaga

ALBUM: Music- Playboi Carti



SINGOLI Evil Jordan- Playboi Carti

ALBUM: Music- Playboi Carti



SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Music- Playboi Carti



SINGOLI:Anxiety- Doechii

ALBUM:Snce – DNK



SINGOLI nazionali:Kant-Miriana Conte

SINGOLI internazionali:Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM:Music- Playboi Carti



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: O tebe- Yakone & Kiliana

🇲🇪

SINGOLI: Sonte- David Dreshaj



SINGOLI:Ordinary- Alex Warren

ALBUM:Short ‘n’sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI: Ordinary- Alex Warren

ALBUM: Mama I Made it – Roxy Dekker



SINGOLI: Walk with me -Felix Jaehn, Shouse

ALBUM:Mayhem-Lady Gaga



SINGOLI: Deslocado-NAPA

ALBUM: Carta de Alforria-Plutonio



SINGOLI nazionali: Maria Maria-Lidia Buble

SINGOLI internazionali: Forever young – David Guetta, Alphaville, Ava Max

ALBUM: Music-Playboi Carti



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Neobratimyye posledstviya- ATL



RADIO: Balorda nostalgia-Olly



SINGOLI nazionali: Zatavaranje – Elena & Buba Corelli

SINGOLI internazionali: Dancing in the flames- The Weeknd

ALBUM:Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI: Pistácie – Calin feat. Sofian Medjmedj

ALBUM: Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI nazionali: 5 minut – 2B

SINGOLI internazionali: Rushmere – Mumford & Sons

ALBUM: Helo-MRFY



SINGOLI:La Plena (W Sound 05)- W Sound, Beéle & Ovy on the Drums

ALBUM: Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI: Bara bada bastu – Kaj

ALBUM:Somna Med Humland Djodjj- Humland Djodjj



SINGOLI: Wacklekontakt -Oimara

ALBUM: Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI:Gözlerinden gözlerine- Semicenk

ALBUM:Music- Playboi Carti

SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Music-Playboi Carti



SINGOLI Zha Maj dur- L.L. Junior x Azahriah feat. Farkas Pisti

ALBUM: Ezerből egy- Kalapacs

