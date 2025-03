“Tento nà lingua”, il duetto dall’anima lusitana di Carolina Deslandes e Iolanda

Un duetto di gran classe fra due artiste di livello, entrambe passate da queste colonne: una è Carolina Deslandes, nome di spicco del cantautorato portoghese al femminile, disco di platino con l’album d’esordio, da qualche tempo protagonista anche come autrice per altri e sfortunata partecipante al Festival da Canção nel 2021, quando chiuse seconda alle spalle dei The Black Mamba e una che invece il festival l’ha vinto, ovvero Iolanda Costa.

Ultima rappresentante portoghese all’Eurovision, ora Iolanda duetta – in qualità di featuring – con Deslandes in questa deliziosissima “Tento nà lingua”, che unisce le sonorità lusitane al pop d’autore. Il singolo segna fra l’altro il rientro nel mainstream dopo qualche anno di assenza della cantautrice lanciata da Pop Idol ormai diversi anni fa.

Il brano è una sorta di inno all’autodeterminazione femminile; nel quale si recrimina sul fatto che che le donne spesso non hanno avuto il coraggio di farsi sentire in maniera adeguata sulle cose che contano mentre l’invito adesso è appunto a “guardare la lingua” mentre ad alta voce si afferma la propria determinazione, sperando che che anche altre donne si sentano abbastanza potenti da dire la loro mente:

