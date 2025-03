Eurovision 2025, l’ordine di uscita: Italia dopo la 9, San Marino canterà per undicesimo

Sono stati svelati stasera con due montaggi video gli ordini di uscita delle due semifinali dell’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea. l’ordine di uscita è stato composto dalla tv svizzera e da EBU sulla base del sorteggio preliminare effettuato a Gennaio, che ha definito in quale semifinale ed in quale metà dovessero esibirsi i vari Paesi.

Dallo scorso anno inoltre i rappresentanti dei Big 5 (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito), insieme al paese ospitante, quest’anno la Svizzera, hanno acquisito l’opportunità di esibirsi dal vivo – fuori concorso, essendo già qualificate – già durante le semifinali.

Prima semifinale Eurovision 2025 -13 Maggio

Ecco la scaletta della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 (esibizioni fuori gara per Italia, Svizzera e Spagna). La semifinale comprende ben sei favorite per la vittoria, ovvero Paesi Bassi (5°), Estonia (6°), Belgio (8°), Albania (9°) e Ucraina (10°). Da notare il momento dedicato all’Italia, con Lucio Corsi dopo l’esibizione 9, e gli altri due “italiani” uno dietro l’altro, prima San Marino e poi l’Albania (gli Shkodra Elektronìke, da oltre 30 anni in Italia e cittadini italiani). Non fortunatissima la Spagna, già in possesso di un pesso debole, inserita fra l’Estonia e l’ucraina.

Spagna – Melody – “Esa diva” – tra Estonia e Ucraina

Italia – Lucio Corsi – “Volevo essere un duro” – tra Belgio e Azerbaigian

– – “Volevo essere un duro” – tra Belgio e Azerbaigian Svizzera – Zoë Më – “Voyage” – tra Croazia e Cipro

Seconda semifinale Eurovision 2025- 15 Maggio

Questa invece la scaletta della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 (esibizioni fuori gara di Regno Unito, Germania e Francia). Qui gli altri tre paesi in corsa per la vittoria ovvero Israele, Finlandia Francia e Austria. Proprio la Finlandia chiuderà la seconda semifinale, aperta dall’Australia. Lussemburgo rischia molto prima di Israele, ma in questa semifinale più debole può succedere davvero di tutto.

Regno Unito – Remember Monday – “What the hell just happened?” – tra Austria e Grecia

Francia – Louane – “Maman” – tra Georgia e Danimarca

Germania – Abor & Tynna – “Baller” – tra Israele e Serbia

Il running order della finale si conoscerà invece nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio: solo la Svizzera ha già estratto la sua posizione per la finale (19).

Le due Semifinali andranno in onda martedì 13 e giovedì 15 maggio in prima serata su Rai 2 e Rai Play oltre a essere trasmesse su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del Digitale terrestre.

La Finale invece andrà in onda sabato 17 maggio, sempre in prima serata, su Rai 1 (per il decimo anno consecutivo) oltre che su Rai Play e Rai Radio 2. A condurre la trasmissione televisiva la nuova coppia formata dalla “new entry” BigMama, artista poliedrica, e dal “veterano” Gabriele Corsi (alla sua quinta partecipazione) mentre per Rai Radio 2 il commento in simulcast sarà a cura di Diletta Parlangeli e Matteo Osso. Diretta anche su San Marino RTV e Radio San Marino e su RSI La 1.

