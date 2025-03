“Kamikaze life”: il ritorno di Maja Ivarsson, anima rock di Svezia

Il 2025 è stato l’anno del grande rilancio di una cantante rock molto popolare nel Nord Europa ma che era sparita un po’ dai radar, ovvero Maja Ivarsson. Classe 1979, l’abbiamo vista al Melodifestivalen, il concorso di selezione svedese per l’Eurovision con un brano a tutta energia dal titolo “Kamikaze life”. Finale meritata per una proposta che – finalmente, vivaddio – si stacca dal solito clichè del pop di plastica (ben confezionato, ma sempre di plastica) della scena svedese.

Benchè questo sia soltanto il quarto singolo da solista, il primo dopo quasi 13 anni, Maja Ivarsson è in realtà sulle scene da oltre 20 anni, come voce solista dei The Sounds, un gruppo che nei primi anni 2000 è stato capace di vendere molto bene anche negli Usa. Un nome poco conosciuto a livello internazionale, ma che ricalca il solco di proposte come Blondie. The Cars e The Missing Persons: “Living in America” la loro maggiore hit, risalente al 2002.

L’undicesimo posto è comunque un buon ricoscimento ad un’artista che ha saputo rilanciarsi e portare sul palco più pop di Svezia una proposta diversa ma sempre molto attuale.

