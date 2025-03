Roxy Dekker e il pop “concentrato”: a soli 20 anni è la nuova stella olandese

Lei si chiama Roxy Dekker ed è il nome nuovo del pop olandese. Si potrebbe dire il fenomeno del momento visto che in questo momento è in testa sia alla classifica dei singoli che a quella degli album e ha già portato a casa un disco di diamante e quattro di platino. Il tutto in un età fra i 18 e i 20 anni, compiuti lo scorso Gennaio.

“Sugardaddy” che ha superato le 100.000 copie ha vinto il disco di diamante ma tante altre sue cose stanno andando fortissimo, trainando l’album d’esordio “Mama I made it”. Un successo fulminante non solo nei suoi Paesi Bassi ma anche nella parte fiamminga del Belgio.L’altra grande sua hit “Satysfier” sta ancora girando moltissimo nelle radio.Merita un ascolto anche “Industry plant”.

Lanciata dai 6TIMES, gruppo formatosi per partecipare alle selezioni olandesi per lo Junior Eurovision quando lei aveva 14 anni, non è arrivata su quel palco perchè il gruppo ha chiuso secondo, ma da lì a poco la sua carriera solista è partita a tutto gas. Si è fatta conoscere su TikTok e in breve tempo sono arrivati una serie di singoli di successo che ne hanno fatto sicuramente la teen idol attuale, che però ha saputo conquistare con la sua freschezza anche un pubblico più vasto.

Formula semplice: titoli quasi sempre in inglese, ma brani cantati in olandese, durata dei brani pensata per i social (quindi brevissima), faccia pulita, ritmi freschi e radiofonici. Shakerare con cura e il successo è assicurato. Tenetela d’occhio, perchè non appena passerà all’inglese, ha tutto il potenziale per diventare una piccola star internazionale. E se il successo proseguirà costante, la tv olandese potrebbe anche regalarle molto presto l’Eurovision dei grandi.

