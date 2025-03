Top of the charts: l’avanzata di Playboi Carti e Ariana Grande versione deluxe

SINGOLI: Drama -Olsy Bylyku

ALBUM:Akull bota – Jozef Pervorfi



SINGOLI: Not like us- Kendrick Lamar

SINGOLI: Wackelkontakt- Oimara

ALBUM:Music- Playboi Carit



SINGOLI:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

SINGOLI Fiandre: Messy-Lola Young

SINGOLI Vallonia: Ciel- Gims

RADIO Germanofona: Castaways -Milow Feat. Florence Arman

ALBUM Fiandre: #LikeMe – Seizoen 5- #LikeMe The Cast

ALBUM Vallonia:Helé-Helena



SINGOLI:Bam Bam- Misha Miller ft Alex Velea

ALBUM:Muse- Jimin



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

SINGOLI: Blaka Blaka – Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI:Pistácie – Calin feat. Sofian Medjmedj

SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

SINGOLI nazionali Moje – Matija Cvek

SINGOLI internazionali: Abracadabra – Lady Gaga

ALBUM nazionali:Jedinstvo-Kalikamo

SINGOLI:Hele vejen- Omar ft Mumle

SINGOLI: Espresso Macchiato-Tommy Cash

SINGOLI: Bara bada bastu – Kaj

ALBUM:Origo- Jenni Vartiainen



SINGOLI:Ninao- Gims

ALBUM Helé-Helena



SINGOLI:V Ekstaze-Misha Xramovi



SINGOLI:Wackelkontakt -Oimara

ALBUM: Wilkommen in Wunderland- Fantasy



SINGOLI: Ordinary- Alex Warren

ALBUM:Koko – Lottery Winners



SINGOLI nazionali: Kristy -Strat, SNIK

SINGOLI internazionali Anxiety – Doechii

ALBUM:Gold- ABBA



SINGOLI:Ordinary- Alex Warren

SINGOLI: RÓA-Væb

ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld



SINGOLI nazionali:New day will rise – Yuval Raphael

SINGOLI Internazionali: Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Kel halchanim Nigmeru- Odeya



SINGOLI:Balorda nostalgia-Olly

ALBUM: Tutta vita- Olly



SINGOLI Abracadabra-Lady Gaga

SINGOLI Evil Jordan- Playboi Carti

ALBUM: Scenos- Solo Ansamblis



SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

SINGOLI:Anxiety- Doechii

SINGOLI nazionali:Kant-Miriana Conte

SINGOLI internazionali:Pink Pony club – Chappell Roan

SINGOLI: Bam Bam- Misha Miller ft Alex Velea

SINGOLI: Diabla- David Dreshaj



SINGOLI:Ordinary- Alex Warren

SINGOLI: Echte liefde is te koop- Samuel Welton

ALBUM: Mama I Made it – Roxy Dekker



SINGOLI: Co noc – Oskar Cyms

ALBUM:Blizny- Turbo



SINGOLI: Mãe Solteira” – DG e Batidão Stronda, Mc Davi, J.Eskine & MC G15.

SINGOLI nazionali: Ultimul dans – Theo Rose ft Smiley

SINGOLI internazionali: Forever young – David Guetta, Alphaville, Ava Max

ALBUM: Supercharged – Robi



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Ne vse doma – Noize MC



RADIO: Cuoricini- Coma_Cose



SINGOLI nazionali: Zatavaranje – Elena & Buba Corelli

SINGOLI internazionali: We Pray -Coldplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna, TINI

SINGOLI: Evil Jordan – Playboi Carti

SINGOLI nazionali: 5 minut – 2B

SINGOLI internazionali: Rushmere – Mumford & Sons

SINGOLI:La Plena (W Sound 05)- W Sound, Beéle & Ovy on the Drums

SINGOLI: Bara bada bastu – Kaj

ALBUM:Vapen & Ammunition -Kent



SINGOLI: Doechii- Anxiety

SINGOLI:Gözlerinden gözlerine- Semicenk

SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

SINGOLI Rockstar- T.Danny

