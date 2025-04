“Cinéma”, il ritorno del pop leggero ma impegnato dei Madame Monsieur

Ritroviamo con piacere i Madame Monsieur, marito e moglie, uno dei nomi più interessanti della varietè francese di questi ultimi anni. Lanciati nel 2018 dalla loro partecipazione all’Eurovision quando raccontarono con “Mercy” la vera storia di una bimba nigeriana nata su una nave della Ong SOS Méditérranée mentre stava attaccando al porto di Catania. il duo ha poi continuato a proporre al mainstream francese le sue sonorità elettroniche con venanture retrò, con risultati alterni sul fronte delle vendite

Oggi li ritroviamo con “Cinéma” e come sempre, oltre alla melodia, particolarmente bubblegum in questo caso, c’è sempre una storia particolare raccontata nel testo: in questo caso la canzone trasport l’ascoltatore in un’atmosfera edificante, nostalgica e romantica, con le due voci che si armonizzano splendidamente cantando di un amore che trasforma ogni momento in una scena cinematografica, un amore che rimane intatto finché è ben amata.

La storia che si svolge a Parigi in un giorno di pioggia, proprio come nei film. Due amanti che fanno una promessa d’amore. Loro ne parlano così:

CINEMA è il nostro ino all’amore precoce, quei primi momenti in cui tutto è troppo, tutto è pazzesco, tutto assume l’aspetto di una scena cinematografica. Questo amore che trasforma ogni momento insieme in una scena cinematografica e che può rimanere intatta nel suo potere, se lo amiamo.

Nel 2023 è uscito il terzo album della band “Emmêler nos solitudes”, sempre distribuito da Warner, che presenta alcune collaborazioni di livello, su tutte quella con Les Frangines, duo al femminile di cui parlammo qui a sua volta protagonista della scena francese con melodie avvolgenti e leggere e testi importanti. Il brano in questione è “Pupilles”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...