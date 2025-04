“Illusion” (e altre canzoni): Lum!X accende la dancefloor europea

Il passaggio a vuoto all’Eurovision 2022, che lo ha visto eliminato in semifinale pur in presenza di una delle canzoni migliori (“Halo”, ft Pia Maria) non ha fermato la carriera del dj italo-austriaco Lum!X che in questi giorni torna sulle scene con un nuovo interessante singolo dal titolo “Illusion”, davvero a tutta dance.

Produzione a tutta dance che conferma come il giovane dj sia uno degli artisti emergenti della scena EDM. Meno risultati dal punto di vista discografico (l’ultima hit in classifica è stata proprio quella dell’Eurovision), ma diverse collaborazioni importanti. Su tutte quella col tedesco Alle Farben, spesso ospite di queste colonne.(“Gonna dance with somebody“, con la voce di Noel Holler) e Micheal Schulte, quarto all”Eurovision 2018 (“Troublemaker”, a cui partecipa anche il dj tedesco Paradigm),

Mi piace: Mi piace Caricamento...