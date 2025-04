“Guilty”, il nuovo banger della polacca Blanka

Torna con un singolo bubblegum pop dal sapore anni 80 Blanka Stajkow, la cantante e modella polacca lanciata dall’Eurovision 2023, quando il suo brano “Solo”, a dispetto del diciannovesimo posto in finale ha raggiunto il disco di diamante, proiettandola direttamente nel mainstream nazionale e non solo. Per lei ci sono stati infatti due anni lanciatissimi: prima altri due singoli entrambi arrivati al disco di platino (di uno dei due “Boys like toys” avevamo parlato qui) e poi un passaggio come attrice protagonista nel video di “un ragazzo, una ragazza” di The Kolors, in gara a Sanremo 2024.

Adesso arriva “Guilty”, decisamente plasticoso e dal sound vintage, ma ancora una volta che punto dritto all’ascoltatore, con una melodia che si infila nelle orecchie e non esce nemmeno con le cannonate. Chiaramente adesso arriva la prova del nove, che è ovviamente quella di confermarsi nelle classifiche. Operazione non facile per un’artista arrivata nel mainstream all’improvviso e non proprio fortissima live – in studio c’è molta post produzione – ma che indubbiamente può contare su brani molto orecchiabili e su una sensualità esplosiva.

Fra l’altro recentemente ha pubblicato anche “Key to my heart”, che dovrebbe far parte insieme agli altri dell’album in lavorazione e una sua personalissima rivisitazione di “Asereje”, la hit che nel 2002 lanciò le spagnole Las Ketchup.

Mi piace: Mi piace Caricamento...